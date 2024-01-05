إيلاف من بيروت: بعد 90 يوما من عملية 7 أكتوبر، بدأ الجيش الإسرائيلي التحقيق في الإخفاقات التي أدت إلى هذا الهجوم. وقد قالت "القناة 12" الإسرائيلية إن لجان تحقيق قد تشكلت، وتضم رئيس الأركان السابق شاؤول موفاز، والرئيس السابق لجهاز الأمن القومي أهارون زائيفي باركاش، والقائد السابق للقيادة الجنوبية سامي ترجمان. وسيترأس يوآف هار إيفين الفريق القانوني.

في مقابلة قبل نحو شهرين، قال موفاز: "كان لدينا نقص في المعلومات. سواء على المستوى السياسي، الحكومة، وكذلك على مستوى الجيش، والاستخبارات. كانت هناك وجهة نظر عالمية مفادها أن حماس أقوى، أفضل لنا في مواجهة سلطة فلسطينية أضعف".

فليتحمل المسؤولية

في المقابلة نفسها، أشار موفاز أيضًا إلى رئيس الوزراء وأضاف: "على نتنياهو أولاً أن يتحمل المسؤولية. لقد حان الوقت لذلك. إنه بحاجة ليتخذ الخطوات الصحيحة. لا ثقة فيه ولا في حكومته. أعتقد أنه في اليوم الذي تنتهي فيه هذه الحرب، لن يتمكن نتنياهو من البقاء رئيسا للوزراء".

في نهاية نوفمبر الماضي، أدلى رئيس الأركان هرتزي هاليفي ببيان أشار فيه إلى المسؤولية العسكرية، وخاصة شعبة الاستخبارات في جيش الدفاع الإسرائيلي، وإلى الفشل الذي أدى إلى 7 أكتوبر. وأوضح رئيس الأركان أنه "في ظل النتائج الصعبة، الاهتمام بهذا أمر بديهي. نحن جاهزون للمحاسبة".

المصدر: "القناة 12 الإسرائيلية"