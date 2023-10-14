القدس: أقر مسؤول إسرائيلي كبير السبت بوقوع "أخطاء" في تقييمات اجهزة الاستخبارات قبيل هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس على الدولة العبرية في السابع من تشرين الاول/اكتوبر.

وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانغبي في إحاطة صحافية ردا على سؤال تناول تصريحات له عن عدم توقع شن حماس لهجوم، "إنه خطئي، ويعكس أخطاء كل من يقوم بهذه التقييمات (الاستخباراتية)".

وأضاف "اعتقدنا حقا أن حماس تعلمت الدرس" من آخر حرب مع إسرائيل عام 2021.

أطلقت حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر عملية "طوفان الأقصى" التي توغّل خلالها مقاتلوها في مناطق إسرائيلية من البحر عبر زوارق، ومن البر عبر اختراق أجزاء من السياج الحدودي الشائك، ومن الجو عبر طائرات شراعية آلية، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل. ودخلوا مواقع عسكرية وتجمعات سكنية وقتلوا أشخاصا وأسروا آخرين.

وقتل أكثر من 1300 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون منذ بدء الهجوم، بينهم 258 جنديًا، وفق آخر حصيلة للجيش، ووصل عدد الجرحى إلى 3526، وبلغ عدد الرهائن الذي احتجزتهم حركة حماس حوالى 120.

ورفض هانغبي أي مفاوضات تؤدي إلى اتفاق لتبادل أسرى مع حماس.

وقال "ليس هناك أي طريقة للتفاوض مع عدو أقسمنا على القضاء عليه".

وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي إلى 2215 بينهم 724 طفلا و458 سيدة، بالإضافة إلى إصابة 8714 مواطنا بجروح مختلفة بينهم 2450 طفلا و1536 سيدة، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحركة حماس صباح السبت.