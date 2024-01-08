إيلاف من بيروت: تتوالى الأحداث تصاعديًا في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة من جهة، وعلى الحدود اللبنانية مع حزب الله حيث لا تزال قواعد الاشتباك سيدة الوضع، رغم بعض الخروقات أبرزها مقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري ورفاقه في بيروت منذ أيام، وقبله نجل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد، فيما تصدر الأحداث اليوم الأثنين خبر مقتل قيادي عسكري بارز في "الحزب" بقصف إسرائيلي استهدف سيارته في جنوب لبنان.

وفيما تتصاعد وثيرة القلق من ارتفاع خطر توسع الحرب وامتدادها في الشرق الأوسط، تتفاعل الأوساط الدبلوماسية مع زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى السعودية قبل التوجه إلى إسرائيل ضمن جولة إقليمية بدأها من تركيا وشملت أيضا اليونان والأردن وقطر والإمارات.

وحذّر بلينكن من احتمال انتشار الصراع في المنطقة، مؤكدا أنه سيشدد على ضرورة أن تفعل إسرائيل المزيد لحماية المدنيين في غزة حيث تجاوزت حصيلة القتلى المدنيين منذ بدء الحرب الـ23 ألفا بحسب وزارة الصحة المحلية في القطاع.

وعلى ما يبدو، فإن زيارة بلينكن لم تثمر حتى الساعة بأي تغيير من جهة إسرائيل التي اغتالت القيادي من حزب الله وسام الطويل قبيل وصول بلينكن الى تل أبيب مساء اليوم الاثنين.

وفيما نعاه حزب الله في بيان مشيرًا لتوليه مسؤولية في إدارة عملياته في الجنوب، قال مصدر أمني لبناني رفض الكشف عن هويته إن القيادي في حزب الله "قُتِل بغارة إسرائيلية استهدفت سيارته في بلدة خربة سلم" الواقعة على بعد حوالى 11 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل".