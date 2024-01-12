روما: قررت إيطاليا تنظيم النشاط التجاري والإعلاني لكبار المؤثرين عبر الشبكات الاجتماعية، عبر تطبيقها عليهم القانون الذي يحكم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وينص على فرض غرامات باهظة في حالات المخالفة.

ويأتي هذا القرار الذي اتخذته هيئة الاتصالات الإيطالية، إثر تحقيق قضائي أُجريَ أخيرًا بتهمة الاحتيال ضد النجمة الإيطالية المؤثرة كيارا فيرانيي.

وأوضحت الهيئة أن قرارها ينطبق على المؤثرين الذين لديهم ما لا يقل عن مليون متابع على أيّ من شبكات أو منصات التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا، مع تفاعل 2 بالمئة على الأقل من هؤلاء مع رسائلهم.

وقد اعتُمد القانون في ديسمبر 2021، وهو ينص على سلسلة كاملة من الالتزامات والغرامات، تتراوح بين 30 ألف يورو إلى 600 ألف يورو في حالة مخالفة الأحكام المتعلقة بحماية القُصّر.

وتتعلق الأحكام على وجه الخصوص، بحسب بيان صادر عن هيئة الاتصالات الإيطالية، بـ"الإعلانات التجارية وحماية الحقوق الأساسية للأشخاص والقصّر وقيم الرياضة".

وفي حال الترويج للمنتجات داخل المنشورات، "يُطلب من المؤثرين إدراج تحذير يؤكد على الطبيعة الإعلانية للمحتوى"، وفق بيان الهيئة.

وأشارت هيئة الاتصالات الإيطالية أيضاً إلى أن اجتماعاً للخبراء سيُعقد لتحديد "مدونة قواعد سلوك تحدد التدابير التي يجب على المؤثرين احترامها" على وجه التحديد، والتي ستسمح بمزيد من الشفافية في هذا القطاع.