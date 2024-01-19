إيلاف من بيروت: تبدأ فرنسا بتزويد القوات الأوكرانية بما يصل إلى 50 صاروخًا شهريًا من طراز هامر دقيق التوجيه. وسيكون هذا الأمر نعمة على القوات الجوية الأوكرانية لضرب القوات الروسية على نطاقات أوسع مع تقليل المخاطر التي يتعرض لها الطيارون والطائرات.

تعزيز فرنسي

للنسخة الأساسية من فئة هامر التي يبلغ وزنها 500 رطل مدى يبلغ 70 كيلومترًا، وهو مماثل لمدى الصواريخ المجنحة الأميركية.

وكشف سيباستيان ليكورنو، وزير الدفاع الفرنسي، عن خطط حكومته لإرسال هذه الصوارخ على أساس شهري إلى الجيش الأوكراني. إضافة إلى ذلك، أكد ليكورنو أن ما لا يقل عن 40 صاروخ كروز من طراز SCALP-EG سترسل إلى أوكرانيا. وقال أيضًا إن فرنسا ستزيد شحنات قذائف المدفعية من عيار 155 ملم التي تشتد الحاجة إليها من 2000 إلى 3000 قذيفة شهريًا.

يعود تاريخ تطوير النسخة الأصلية من صاروخ هامر أو المطرقة إلى أواخر التسعينيات. و هامر ( Hammer) هو في الواقع اختصار لعبارة Highly Agile Modular Munition Extended Range، ويُعرف أيضًا بالاسم الفرنسي Armement Air-Sol Modulaire (AASM؛ Modular Air-to-Ground Armament). وتقوم شركة سافران الفرنسية الآن بإنتاجه.

نظام تحويل

يعد هذا الصاروخ بمثابة نظام تحويل للقنابل الغبية الموجودة، وهو يشبه في كثير من النواحي قذائف JDAM التي صممتها الولايات المتحدة. يشتمل البديل الأساسي على قسم توجيه مثبت على الأنف ومجموعة أدوات تمديد المدى مثبتة على قنبلة حديدية زنة 250 كيلوغرام.

كما تم تطوير مجموعات "المطرقة" لاستخدامها مع قنابل بوزن 100 و500 و1000 كيلوغرام. تشير سافران إلى أن هذه الصواريخ "يمكن تصنيعها لتحمل القنابل الخارقة للتحصينات مثل القنابل الأميركية BLU-109/B ، إضافة إلى الأنواع شديدة الانفجار".

يعمل الصاروخ بالوقود الصلب، وهذا يعطي نسخة زنة 250 كيلوغرامًا، على الأقل، نطاقًا يصل إلى حوالي 70 كيلومترًا، إن لم يكن أكثر. ويمكن أيضًا استخدام صاروخ المطرقة في وضع غير مزود بالطاقة، مع نطاق أقل كثيرًا.

صاروخ هامر موجود في خدمة القوات المسلحة الفرنسية، والقوى الجوية لمصر والهند والمغرب وقطر. وقد استخدمت القوات الفرنسية هذه الصواريخ في أفغانستان والعراق وليبيا.

المصدر: "ذا درايف"