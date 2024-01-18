إيلاف من بيروت: قال وزير الدفاع الفرنسي إن أوكرانيا اشترت ستة مدافع هاوتزر من طراز قيصر، مضيفًا أن باريس سترسل 50 صاروخًا دقيق التوجيه شهريًا إلى كييف لمساعدتها ضد الغزو الروسي.

وفي حديث لراديو "فرانس أنتر"، قال سيباستيان ليكورنو إن الشركة المصنعة لمدفع "سيزار نيكستر" تمكنت من تقليص وقت إنتاج مدافع الهاوتزر إلى النصف، إلى 15 شهرًا، ما يعني أن حوالي 78 وحدة مدفعية ستكون متاحة في هذا العام.

وفي أول عملية شراء أوكرانية لأسلحة فرنسية الصنع منذ بداية الحرب، قال ليكورنو إن كييف اشترت ستة مدافع بيتراوح بين ثلاثة وأربعة ملايين يورو للمدفع الواحد.

تمتلك أوكرانيا حاليًا 49 مدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز قيصر هدية من فرنسا والدنمارك. وقال ليكورنو: "نريد تقاسم الفاتورة وتمكين الدول الأوروبية من تقاسم العبء المالي".

وكان مقررًا أن يصل وزير الدفاع الأوكراني إلى باريس الخميس لحضور مؤتمر حول تحسين إمدادات المدفعية إلى كييف، لكن الزيارة ألغيت في اللحظة الأخيرة.

ومقرر أن يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أوكرانيا في فبراير لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تقدم بموجبه باريس أسلحة أكثر تطورا، بما في ذلك صواريخ كروز طويلة المدى، وتقدم التزامات سياسية ومساعدات وإعادة إعمار طويلة الأجل.

وقال ماكرون الثلاثاء إن الأوروبيين سيكثفون دعمهم لأوكرانيا في الأسابيع المقبلة، حتى تتمكن من مواصلة الدفاع عن نفسها، بعد مرور عامين تقريبًا على الغزو الروسي واسع النطاق.

وقال ليكورنو إن فرنسا ستسلم أيضًا حوالي 50 صاروخًا موجهًا بدقة من طراز A2SM شهريًا إلى أوكرانيا اعتبارًا من يناير، وهي مخصصة لصيد الطائرات السوفياتية.

ويمكن الصواريخ المصنوعة في سافران أن تحمل قنابل تتراوح أوزانها بين 125 و250 و500 و1000 كغم.

وقال الوزير أيضًا إن فرنسا ستبدأ اعتبارًا من هذا العام إنتاج 3000 قذيفة 155 ملم شهريًا - حوالي 36 ألفًا سنويًا - مقارنة بـ 2000 فقط في عام 2023.

ويقول المسؤولون الأوكرانيون إنهم يستخدمون ما بين 5000 و 15000 قذيفة يوميًا.

المصدر: "ذا كورير"