واشنطن: قال فيدانت باتيل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في إفادة صحفية إن الولايات المتحدة دعت إلى إجراء تحقيق عاجل في وفاة الفتى الأميركي من أصل فلسطيني توفيق عبد الجبار يوم الجمعة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

وقُتِلَ الفتى الذي يبلغ من العمر 17 عاما في الضفة الغربية.

ويقول مسؤولو الصحة الفلسطينيون إنه قتل على يد قوات الأمن الإسرائيلية.

ونقلت وكالة رويترز عن أحد أقاربه أنه قُتِلَ خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي.

صدمة

وقال باتيل للصحفيين "نشعر بصدمة كبيرة من مقتل المواطن الأميركي توفيق عبد الجبار البالغ من العمر 17 عاما في الضفة الغربية"، مضيفا أن الولايات المتحدة تعمل مع إسرائيل للحصول على معلومات عن وفاته.

وأضاف "طالبنا بإجراء تحقيق عاجل لتحديد ملابسات وفاته والمحاسبة.. حسب الاقتضاء".