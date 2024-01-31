الرباط: وقعت المملكة المغربية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالرباط اليوم، مذكرة تفاهم تتعلق بتنظيم الدورة 33 للمؤتمر الإقليمي للمنظمة لأفريقيا، الذي سينعقد في الرباط من 18 إلى 20 نيسان (أبريل) 2024.

وتنص هذه الاتفاقية التي وقعها وزير الزراعة المغربي محمد صديقي، وممثل منظمة (الفاو)، جان سيناهون، على تحديد التدابير اللازمة لإنجاح هذه الدورة التي ستركز على موضوع "نظم غذائية وزراعية مرنة وتحولات قروية شاملة"، وتبادل الخبرات واستكشاف الحلول المبتكرة والشراكات القوية من أجل نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة ومرونة في أفريقيا.

وستركز الدورة على القضايا التقنية المتعلقة بالأمن الغذائي وتحويل النظم الغذائية والزراعية في أفريقيا، ومشاورات مع منظمات المجتمع المدني ومع القطاع الخاص، ومناقشة الفرص والحلول المبتكرة لتحويل النظم الزراعية والغذائية مع إشراك مختلف الفاعلين في هذا المجال.