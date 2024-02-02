تل أبيب: قال الرئيس الأسبق لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) كرمي غيلون أن الحرب في غزة انتهت، حسبما نقلت عنه القناة 12 الإسرائيلية، الخميس.

وإذ توقع وقفًا لإطلاق النار لمدة تصل إلى 5 أو 6 سنوات، أضاف: ربما يتجدد حينها إطلاق الصواريخ من غزة.

ورأى غيلون أن ما حصل في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) لن يتكرر، لأن حركة حماس تلقت ضربة قوية في هذه الحرب.

واتهم أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بـ"الإخفاق الهائل في التصدي لهذا الهجوم"، مؤكدا أن "أحدا لم يكن يتخيل حدوث ذلك".



واعتبر غيلون الذي ترأس الشاباك بين عامي 1994 و1996، أن "الحرب انتهت"، مبررًا بقاء الجيش الإسرائيلي في الميدان بهدف إعادة الرهائن، لأن "الضغط العسكري هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يعيدهم".



استمرار المعارك

وتواصلت المعارك بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس الجمعة في قطاع غزة رغم المؤشرات التي تشير لإمكانية التوصل إلى هدنة جديدة قد تُثمِر إطلاق سراح رهائن بعد نحو أربعة أشهر من بدء الحرب القاسية.

وتعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس ردًا على هجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، حيث تستمر بقصف قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس، إلى جانب الهجوم البرّي الذي بدأ منذ 27 تشرين الأول (أكتوبر).

