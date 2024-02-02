إيلاف من دبي: قدمت الجزائر الأربعاء أمام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة مشروع قرار لوقف النار في غزة، وذلك في خلال انعقاد جلسة لمناقشة الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، وأمر إسرائيل باتخاذ ما بوسعها من إجراءات لمنع حصول أعمال إبادة جماعية في غزة

ينص المشروع الجزائري على وقف فوري للنار لأسباب إنسانية، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين، والتزام جميع الأطراف جانب القانون الدولي، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل سريع ومن دون عوائق إلى القطاع المحاصر.

ونقلت تقارير صحفية عن دبلوماسيين قولهم إن الجزائر عرضت مشروع القرار على المجلس المؤلف من 15 عضوًا، ولم يعرف إذا كان ممكنًا طرح المشروع للتصويت ومتى سيتم ذلك، "فهذا القرار يحتاج إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل، وعدم استخدام قبل الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو الصين أو روسيا حق النقض، علمًا أن الولايات المتحدة استخدمت هذا الحق مرارًا لمنع التوصل إلى قرار يلزم إسرائيل وقف إطلاق النار".

وكان مجلس الأمن قد وافق في كانون الأول (ديسمبر) الماضي على قرار يضمن زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، من دون أن يدعو إلى وقف إطلاق النار، بسبب الفيتو الأميركي، الذي تكرر حين طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف للنار لأسباب إنسانية، فلم يمر القرار الذي صوتت 153 دولة لصالحه.