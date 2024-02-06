تل ابيب: قدّم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الثلاثاء، اعتذارًا للرئيس الأميركي جو بايدن نيابة عن ابنه الذي سخر من عمره ملمحًا لإصابته بالخرف.

ونشر شوفائيل بن غفير عبر حسابه على منصة إكس صورة لبايدن، أرفقها بتعليق كتب فيه: "من المهم رفع مستوى الوعي حول مرض الألزهايمر الذي يُمثِّل سببًا رئيسيًا للتدهور المعرفي والخرف لدى كبار السن".

وعقب الوالد على ذات المنصة كاتبًا: "ابني الحبيب ارتكب خطأً جسيمًا"معبّرًا عن رفضه الشديد لما ورد في تدوينته.

وأضاف الوزير: "الولايات المتحدة هي صديقتنا العظيمة والرئيس بايدن صديق لإسرائيل. أعتذر عن حديث ابني".

استطلاعات

يُذكر أن الرأي العام الأميركي أصبح مشوشًا مؤخرا تجاه الصحة العقلية لبايدن الذي بلغ الـ 81 من عمره في نوفمبر، بعدما وقع ضحية هفوة جديدة انتشرت سريعًا على وسائل التواصل الاجتماعي حين أشار خلال فعاليات مجموعة السبع عام 2021 إلى لقاء أخير جمعه بالرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران الذي توفي منذ 30 سنة في باريس. كما سجل له الإعلام عدة هفوات لاحقة أثارت استغراب المتابعين وبررها البيت الأبيض بأنها هفوات وزلات لسان.

الجدير ذكره أن ثلث المواطنين الأميركيين فقط يرون أن الرئيس الحالي يستحق إعادة انتخابه عام 2024، بينما يفضل الباقون رؤية شخص آخر في منصبه، وفقا لاستطلاع نشرته شبكة "CNN" في نيسان (أبريل) الماضي، فيما أظهر استطلاع أُجري في آذار (مارس)، أن تصنيف الموافقة الإجمالي لبايدن كرئيس للدولة قد انخفض من 45% في كانون الثاني (يناير) إلى 42%.