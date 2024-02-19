إيلاف من الرباط:في مؤشر على تحسن العلاقات بين الرباط وباريس،جرى الإثنين استقبال الأميرات المغربيات للا مريم،وللا أسماء،وللا حسناء لمأدبة غداء بقصر الإليزيه،بدعوة من السيدة الاولى الفرنسية،بريجيت ماكرون.

وقالت وكالة الانباء المغربية إن هذه المأدبة تندرج في إطار استمرارية علاقات الصداقة التاريخية القائمة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.

وكانت العلاقات المغربية-الفرنسية قد عرفت في السنوات الأخيرة تدهورا على صعد عدة.

وترتقب الرباط في القادم من الايام زيارة لوزير خارجية فرنسا الجديد ستيفان سيجورني .

ويتوقع مراقبون أن تعلن باريس قريبا موقفا ايجابياً وواضحا من قضية الصحراء على غرار مواقف دول غربية عدة من ضمنها الولايات المتحدة واسبانيا والمانيا .