إيلاف من بيروت: أطلقت دبابات جيش الدفاع الإسرائيلي النار بطريق الخطأ على إسرائيل خمس مرات على الأقل منذ بداية الحرب، كما تقول صحيفة "هآرتس" العبرية.

وفي إحدى الحالات، أُطلقت قذيفتان على كيبوتس حانيتا بعد خطأ في التقدير، ما أدى إلى إلحاق أضرار بمنزلين. وتم إقالة قائد السرية المسؤولة بعد الحادث. في حالة أخرى، سقطت قذيفة أطلقت من القطاع على مبنى بلدية سديروت وألحقت أضرارا بغرفة داخلية. وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيتم التحقيق في هذه الحالات واستخلاص الدروس منها.

في حانيتا

تقول "هآرتس": "في ديسمبر، في أعقاب تنبيه استخباراتي حول وجود تهديد في المنطقة الحدودية في الجليل الغربي، حاولت دبابة تحديد مواقع الخلايا الإرهابية في المنطقة. وبحسب جندي في اللواء، قال قائد الكتيبة إن هناك تصريحًا بإطلاق النار على أي هدف يتم تحديده. ونتيجة الخطأ في تحديد هوية الهدف داخل الأراضي الإسرائيلية، أطلقت قذيفتان باتجاه حانيتا، فأصابتا منزلًا".

جاء في التحقيق الذي حصلت عليه "هآرتس": "لم يتم التمييز بين مستوى الضرورة العملياتية والواقع العملياتي، ما أدى إلى قرار عملياتي خاطئ".

وكتب أيضًا أنه بسبب هذا الاستعجال، كان هناك استثناء إداري: لم يتم تنفيذ الخطوات التي سبقت إطلاق النار. وكان قائد الفصيلة الذي تم فصله إثر القرار، وهو ضابط برتبة ملازم، هو أيضاً قائد دبابة الرماية.

وقال أحد سكان هانيتا لصحيفة "هآرتس": "خرجنا بثمن بخس". ونظراً لنوع القذائف التي تم إطلاقها، فإن الأضرار التي لحقت بالمنزلين في حنيتا كانت طفيفة نسبياً.

في سديروت

في حالة أخرى وقعت في شهر يناير، مرت قذيفة مجوفة أطلقت على مبنى في قطاع غزة وأصابت مبنى بلدية سديروت، وفقًا لتحقيق الجيش الإسرائيلي، وألحقت أضرار طفيفة بالواجهة الخارجية للمبنى وإحدى غرفه الداخلية، وأبلغ الجيش البلدية بالحادث. في ذلك الوقت، كانت المدينة مهجورة تمامًا، ولم يتقرر السماح للسكان بالعودة إلى منازلهم ومؤسساتهم التعليمية في سديروت إلا مؤخرًا - وذلك على الرغم من القتال الدائر.

في الحوادث الأخرى، أطلقت دبابة النار باتجاه نقطة مراقبة في الأراضي الإسرائيلية، وأطلقت دبابة أخرى النار من أسلحة رشاشة باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى إطلاق إنذار في عين هشولشا ونيريم ونيريم عوز.

وفي حادث آخر انفجرت قذيفة دبابة في منطقة مفتوحة في عين حاشور. وذكر الجيش الإسرائيلي ردا على ذلك أنه 'خلال القتال في قطاع غزة، كان هناك عدد محدود من حالات إطلاق النيران من منطقة المناورات إلى أراضي الدولة'. كما ورد أنه يتم التحقيق في كل حالة معروفة على أساس موضوعها، وأنه 'لا يتم الاعتراف بالضحايا ولكن يتم الاعتراف بالأضرار التي لحقت بالممتلكات'.