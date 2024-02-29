الظهران: وقعت أرامكو، إحدى الشركات السعودية المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، الخميس، خمس اتفاقيات مع شركات ريادية في مجال الاستشارات الإدارية والإستراتيجية.

تم التوقيع على الاتفاقيات على هامش مؤتمر مبادرة تنمية القدرات البشرية المنعقد في الرياض وبحضور النائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة في أرامكو نبيل بن عبدالله الجامع.

تطوير المهارات الإدارية

وتهدف الاتفاقيات التي وقعت مع شركات؛ (بين آند كومباني)، و(إيرنست آند يونغ)، و(أوليفر وايمان)، و(كي بي إم جي)، و(كيرني) الممثّلة بمكاتبها في المملكة، إلى تطوير موظفي أرامكو السعودية من خلال تدريبهم داخل هذه الشركات لاكتساب المزيد من الخبرات والاطلاع على أحدث المشاريع الدولية في مختلف مجالات الاستشارات الإدارية، وتطوير مهارات الاستشارات الإدارية لموظفيها من خلال إلحاقهم بالمقرات الدولية لهذه الشركات والمشاركة في العديد من المشاريع في المجالات والتخصصات الاستشارية المختلفة حول العالم، إضافةً إلى صقل المهارات التحليلية للمتدربين، وتطوير خبراتهم التجارية، وتوسيع آفاقهم.

نقل المعرفة للأجيال الشابة

ونوه النائب الأعلى للرئيس للموارد البشرية في أرامكو فيصل بن عبدالرحمن الحجي، بتاريخ أرامكو والدور الذي تؤديه في تطوير الكوادر البشرية المحلية، لمواجهة التحديات المعاصرة، من خلال مثل هذه الشركات العالمية، واستثمار كل جديد في مجال الاستشارات الإدارية، والارتقاء بمهارات كوادر الشركة البشرية لتنافس عالميًا عبر تسريع بناء المهارات، ونقل المعرفة للأجيال الشابة، بما يُسهم في تعزيز اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة وتنافسية.

وتُجسّد هذه الاتفاقيات التزام أرامكو بتطوير الموارد البشرية لتواكب مهارات المستقبل، وتعزيز خبراتها الإدارية والاستشارية العالمية، كما تعكس حرص الشركة على مدّ أواصر التعاون مع مؤسسات دولية مرموقة في المجالات الأكاديمية والاستشارية بما يُسهم في تنمية الموارد البشرية الوطنية.