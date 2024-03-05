إيلاف من لندن: واجه كل من أنستغرام وفيسبوك ومسينجر وثريد المملكوكة لـ(Meta) مشكلات واسعة النطاق، مما يؤدي إلى منع ملايين المستخدمين من الوصول إلى حساباتهم وفشل التحميل بشكل صحيح.

وتم الإبلاغ عن انقطاع خدمة فيسبوك على Down Detector قبل الساعة 3 مساءً، مع تسجيل أكثر من 300000 مشكلة.

كما تم الإبلاغ عن أكثر من 25000 حالة انقطاع في تطبيق أنستغرام Instagram عبر الموقع، الذي يجمع تقارير الحالة من عدة مصادر، بما في ذلك المستخدمين.

ويبدو أن المشكلات في فيسبوك جعلت المستخدمين غير قادرين على تسجيل الدخول، مع تسجيل خروج المستخدمين وعدم قدرتهم على إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بهم أو الوصول إلى حساباتهم.

وكانت المشكلات على Instagram، متعلقة في تحميل الجداول الزمنية والقصص والتعليقات للمستخدمين.

ولا يبدو أن تطبيق واتساب WhatsApp، المملوك أيضًا لشركة ميتا Meta، تأثر بالمشكلات. على أن بعض أنظمة Meta الداخلية قد تأثرت أيضًا بالانقطاع.

حل الاشكال

ونشر آندي ستون، مدير الاتصالات في Meta، على X، Twitter سابقًا: "نحن ندرك أن الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى خدماتنا. ونحن نعمل على هذا الأمر الآن."

وتم الإبلاغ عن المشاكل في جميع أنحاء العالم، مما يشير إلى أن انقطاع التيار الكهربائي يمكن أن يكون عالميًا.

وقالت شركة Netblocks لمراقبة الإنترنت ومقرها لندن على موقع X إن منصات Meta الأربع "تواجه حاليًا انقطاعات مرتبطة بجلسات تسجيل الدخول في بلدان متعددة".

لكن الشركة، التي تدافع عن حرية الإنترنت، قالت إنه لا يوجد ما يشير إلى "انقطاع الإنترنت أو حجبه على مستوى الدول"، وهو ما تفرضه الحكومات عادة.