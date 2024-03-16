إيلاف من لندن: من المقرر أن يصبح فون غيثينغ الوزير الأول التالي لمقاطعة ويلز في المملكة المتحدة، بعد فوزه في سباق زعامة حزب العمال الويلزي.

وجاء فوز غيثينغ (Vaughan Gething) وهو من أصول إفريقية زامبية، على منافسه الوحيد، وزير التعليم جيريمي مايلز، ليخلف مارك دريكفورد بعد معركة استمرت ثلاثة أشهر على زعامة حزب العمال الويلزي.

وهنأ رئيس الوزراء البريطاني "المحافظ" ريشي سوناك السيد غيثينغ. وقال في مدونة على X: "أنا ملتزم بالعمل معًا بشكل بناء مع التركيز المستمر على تنمية الاقتصاد الويلزي ورفع مستوى المجتمعات. "هذه فرصة لإدارة ويلزية جديدة للتركيز على ما يهم الناس في ويلز."

وإذ ذاك، سيصبح غيثينغ البالغ من العمر 50 عامًا أيضًا أول رجل أسود يتولى هذا المنصب، وأول زعيم أسود لأي دولة أوروبية. ومن المتوقع أن يتم تأكيد تعيينه كأول وزير في البلاد يوم الأربعاء عندما سيتم إجراء التصويت في البرلمان.

خلافة دريكفورد

وسيخلف مارك دريكفورد، الذي شغل هذا المنصب منذ عام 2018. وتغلب غيثينغ على منافسه الوحيد، وزير التعليم جيريمي مايلز، وحصل على 51.7% من الأصوات.

وبعد إعلان النتيجة في قاعة المحاضرات بجامعة كارديف، قال غيثينغ: "اليوم، نطوي صفحة في كتاب تاريخ أمتنا. تاريخ نكتبه معًا".

وأضاف: "ليس فقط لأنه يشرفني أن أصبح أول زعيم أسود في أي دولة أوروبية - ولكن لأن الاتصال بين الأجيال قد قفز أيضًا. إن نقل السلطة ليس شيئًا كان عليّ أن أعتاد عليه أو أتأقلم معه أو أعتذر عنه. إن نقل السلطة - الحلول الويلزية لمشاكل ويلز - يسري في دمي. وهذا ما كنت أعرفه دائمًا."

وأشاد زعيم حزب العمال البريطاني السير كير ستارمر بانتخاب السيد غيثينغ ووصفه بأنه "لحظة تاريخية تتحدث عن التقدم والقيم في ويلز في العصر الحديث".

أغلبية العمال

ويمتلك حزب العمال 30 مقعدًا من مقاعد البرلمان الويلزي البالغ عددها 60 مقعدًا، وهو حاليًا في اتفاقية تعاون مع بليد كيمري Plaid Cymru، الذي يقدم الدعم في بعض السياسات الحكومية.

وأعلن رئيس الوزراء السابق دريكفورد في كانون الأول (ديسمبر) الماضي أنه سيتنحى عن منصبه في العام الجديد. وأشاد السيد غيثينغ بالسيد دريكفورد أثناء خطابه لأعضاء حزب العمال عند فوزه.

وقال غيثينغ: "ما يقال غالبًا عن مارك دريكفورد هو أنه رجل التفاصيل، لكنه كان القائد المناسب في الوقت المناسب أثناء وباء كورونا وصحيح أننا سنكون مدينين له إلى الأبد لنهجه القضائي في السياسة العامة".