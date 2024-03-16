إيلاف من لندن: قالت بريطانيا إن الانتخابات الروسية في أوكرانيا تشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة واحتيالا لا أكثر، في محاولتها تعزيز سيطرتها غير القانونية.

وفي بيان المملكة المتحدة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بشأن أوكرانيان يوم الجمعة، تحدث السفير جيمس كاريوكي عن الضربات الصاروخية الروسية المروعة الأخيرة على أوديسا، وهي ضربة مزدوجة تهدف إلى إيقاع أكبر قدر من الخسائر البشرية واستهداف المستجيبين الأوائل.

وأضاف: واليوم، يجري إرغام وترهيب المدنيين الأوكرانيين في دونيتسك، ولوهانسك، وخيرسون، وزابوريزهيا، وشبه جزيرة القرم، لحملهم على المشاركة في انتخابات زائفة.

وكما أوضحت الجمعية العامة، بما في ذلك في أكتوبر 2022 عندما صوتت 143 دولة لإدانة محاولة روسيا الضم غير القانوني، فإن هذه المناطق هي جزء من أراضي أوكرانيا المعترف بها دوليًا.

الانضمام إلى أوكرانيا

وتابع السفير البريطاني: لقد صوت سكان هذه المناطق بأغلبية ساحقة لصالح الانضمام إلى أوكرانيا المستقلة في عام 1991. ولا يوجد دعم شعبي للحكم الروسي، سواء تاريخياً أو اليوم.

ومع ذلك، تواصل روسيا تحدي نداءات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والشعب الأوكراني، وتمضي قدماً في محاولتها تعزيز سيطرتها غير القانونية.

وقال السفير كاريوكي: وظهرت تقارير مثيرة للقلق عن مسؤولين، برفقة القوات، يحملون صناديق الاقتراع من باب إلى باب. وكل ذلك جزء من جهود روسيا لزراعة مناخ من الخوف والإكراه.

وكما أفادت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا اليوم، هناك أدلة دامغة على أن القوات الروسية ارتكبت فظائع واسعة النطاق في الأراضي الخاضعة لسيطرتها منذ عام 2022. ويشمل ذلك الاحتجاز التعسفي والتعذيب والعنف الجنسي ضد المدنيين.

كما أن روسيا لا تسمح للأمم المتحدة أو الوكالات الإنسانية بالوصول بشكل فعلي لدعم الملايين من الأوكرانيين الذين يعيشون في هذه المناطق.

ومع ذلك، يواصل الأوكرانيون العاديون إظهار شجاعة حقيقية من خلال الوقوف بقوة ومقاومة القمع الروسي. وشهدت الأسابيع الماضية موجة من المظاهرات المقاومة. ورداً على ذلك، أرسلت روسيا المزيد من أفراد حرسها الوطني إلى هذه المناطق لخنق المعارضة.

انتخابات صورية

وقال البيان البريطاني: هذه الانتخابات صورية بسبب حقيقة بسيطة: لا يمكنك إجراء انتخابات شرعية في بلد آخر. إن هذه الانتخابات انتهاك لميثاق الأمم المتحدة واحتيال لا أكثر.

وأكد أنه لن يتم الاعتراف بهم، تماماً كما لن نعترف أبداً بمحاولة روسيا ضم الأراضي الأوكرانية.

وقال السفير البريطاني: لذا فإنني أدعو روسيا إلى احترام دعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والوقف الفوري لهذه الانتخابات على الأراضي الأوكرانية ذات السيادة، وإنهاء عدوانها على أوكرانيا، والوفاء بجميع التزاماتها الدولية بالكامل.

وختم بالقول: ستقف المملكة المتحدة إلى جانب أوكرانيا طالما لزم الأمر لضمان سلام عادل ودائم، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.

