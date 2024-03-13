إيلاف من بيروت: في مقابلة مع التلفزيون الروسي الرسمي، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده "مستعدة عسكريًا وفنيًا لاستخدام السلاح النووي إذا تعرضت روسيا لأي خطر"، لكنه استدرك قائلًا إنه لا يرى شيئًا يدفع في هذا الاتجاه في الوقت الحالي.

أضاف بوتين: "الأسلحة موجودة من أجل استخدامها، لكن لدينا مبادئنا الخاصة"، متابعًا: "إذا أجرت الولايات المتحدة تجارب نووية، فإن روسيا قد تفعل الشيء نفسه. ليس هذا ضروريًا... ما زلنا بحاجة إلى التفكير في الأمر، لكنني لا أستبعد أن نفعل الشيء نفسه".

وقال بوتين: "إذا دخلت قوات أميركية إلى أوكرانيا، فإن روسيا ستعاملها على أنها جهات دخيلة".

وفي الوقت نفسه، أبدى بوتين استعدادًا روسيًا لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا، "شريطة أن تستند إلى الحقائق، وايس إلى الأقاويل الغربية".

وعما يسمى "اتفاق شرف" مع الغرب، أكد بوتين أن بلاده لا تثق في أحد، وتريد ضمانات موقعة من دول الغرب، فبل أي مفاوضات في أوكرانيا، "والتي يجب أن تتم على أساس الواقع الميداني الحالي، وليس على أساس الرغبات بعد استخدام العقاقير النفسية"، كما قال.

أضاف بوتين: "هل نحن مستعدون للمفاوضات؟ نعم، نحن مستعدون، ولكن فقط للمفاوضات، وليس على أساس بعض الرغبات بعد استخدام مؤثرات عقلية، ولكن على أساس الحقائق التي تطورت على الأرض، كما يقولون في مثل هذه الحالات، على الأرض".