موسكو: تغزل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ففي المرأة الروسية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وتمنى لهن السعادة والنجاح في كل ما هو مهم، ولم يتردد في وصفهن بالساحرات، وملكات "التفاصيل" في اعتراف واضح بتأثير ودور المرأة، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية.

وقال بوتين: "عزيزاتي النساء، أهنئكن من صميم القلب بمناسبة يوم المرأة العالمي، ونحن نتطلع إلى ذلك بكل سرور وشوق، واليوم، في كل بيت، في كل عائلة، تسمع التمنيات الدافئة لأمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا وجداتنا وصديقاتنا".

وأكد بوتين أن المرأة تذهل الرجل بقدرتها على القيام بكل شيء بسرعة وفي نفس الوقت بعناية مع مراعاة كافة التفاصيل.

وأضاف: "أنتن تتعاملن مع الكثير من المشاكل والمتاعب وتظلن متألقات وساحرات ومن المستحيل عدم الإعجاب بكن.. أود أن أتمنى التفاهم المتبادل الحقيقي مع الأشخاص الأعزاء، والنجاح في كل ما هو مهم بالنسبة لكنّ.. إجازة سعيدة لكنّ! يوم المرأة العالمي السعيد!".

كما خاطب الرئيس الروسي النساء المتواجدات في منطقة العمليات الخاصة ويدعمن المقاتلين الروس، مشيرا إلى أنهن يقدمن مثالا للمثابرة والثقة بأن الخير والحق إلى جانبنا.