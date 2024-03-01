إيلاف من دبي: نبهت وثائق استخباراتية من احتمال استخدام روسيا ميليشيات مسلحة للسيطرة على طرق الهجرة إلى أوروبا، من أجل زعزعة استقرار القارة العجوز.

تقول صحيفة "تلغراف" البريطانية إنها اطلعت على وثائق استخباراتية توضح خطط عملاء روس لإنشاء "قوة شرطة حدودية قوية قوامها 15 ألف رجل"، تضم ميليشيات سابقة في ليبيا، للسيطرة على تدفق المهاجرين نحو أوروبا.

وقت حرج

ونسبت الصحيفة إلى مصدر أمني قوله: "إذا تمكنت روسيا من السيطرة على طرق المهاجرين إلى أوروبا، فيمكنها السيطرة بشكل فعال على الانتخابات في الدول الأوروبية، لأنها تستطيع من خلالهم تقييد منطقة معينة أو إغراقها بالمهاجرين للتأثير في الرأي العام في وقت حرج"، في الوقت الذي مقرر أن تكون فيه الهجرة قضية رئيسية في الانتخابات العامة في دول أوروبية عدة.

وتسلط الصحيفة الضوء على الفشل في السيطرة على عدد المهاجرين القادمين إلى المملكة المتحدة، وتقول أنه نقطة ضعف كبيرة في سجل ريشي سوناك الذي يكافح لتنفيذ خطة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا لوقف تدفق القوارب الصغيرة عبر القناة. فحتى يونيو 2023، تم تسجيل دخول 52.530 مهاجرًا غير شرعي إلى المملكة المتحدة، بزيادة 17 في المئة عن العام 2022.

أداة في لعبة كبيرة

قد يؤدي ارتفاع أعداد المهاجرين إلى أوروبا هذا الشتاء، بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى زيادة في عدد القوارب الصغيرة التي تعبر القناة هذا الصيف، عندما يستغل مهربو البشر الطقس الأفضل لعمليات التهريب، ما يضع سوناك تحت مزيد من الضغوط.

وتقول فرونتكس، شرطة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، إنها رأت أن روسيا تستخدم الهجرة 'كأداة في لعبة أكبر من النفوذ والضغط'، محذرة من أن اختيار بوتين المعزول بشكل متزايد نقل المهاجرين إلى عتبة أوروبا - سواء على طول الحدود الشرقية لروسيا أو من خلال وكلاء في الجنوب، بما في ذلك في أفريقيا - يشكل تهديدا كبيرا للأمن الأوروبي في عام 2024.

وقال روبرت جينريك، وزير الهجرة السابق، لصحيفة "تلغراف": "يستخدم خصوم المملكة المتحدة تدفق الناس في دول أوروبا القريبة كسلاح، كما شهدنا على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا وليتوانيا في عام 2021، ما يؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار في المغرب العربي والساحل'. المنطقة من خلال استخدام الوكلاء". وردد الوزراء في جميع أنحاء أوروبا هذا التحذير.