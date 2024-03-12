إيلاف من لندن: تحدثت تقارير عن ظهور كتلة متراصة غامضة على أحد التلال في ويلز البريطانية، وهي قالت أن الأمر يثير المزيد من نظريات المؤامرة.

وبعد أربع سنوات من ظهور موجة من الأحجار المتراصة في جميع أنحاء العالم، ظهر عمود معدني "غريب" على تلة نائية في مقاطعة ويلز. حيث العمود المعدني الغامض وطوله 10 أقدام ترك السكان المحليين في حيرة من أمرهم.

تم رصد الكتلة الفضية من قبل المشاة في منطقة هي بلوف Hay Bluff بالقرب من بلدة هاي أون واي في عطلة نهاية الأسبوع.

ويأتي ذلك بعد ظهور موجة من الصخور المتراصة في جميع أنحاء العالم في عام 2020، من جزيرة وايت إلى رومانيا وكاليفورنيا وصحراء يوتا.

وتكهن منظرو المؤامرة بأن كائنات فضائية قد تكون وراء هذه الهياكل، وتحول بعض الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي إلى نفس التفسير للهيكل في ويلز.

ولم يتقدم أحد ليعلن مسؤوليته عن العمود الويلزي، على الرغم من أن مجموعة مجهولة تسمى "الفنان الأكثر شهرة" كان لها الفضل في كشف الهياكل والأعمدة في أميركا في عام 2020.

رواية هاينز

وقال ريتشارد هاينز، الذي اكتشف الجسم المعكوس أثناء الجري، لـ WalesOnline: "لقد انطلقت نحو منطقة هاي بلوف Hay Bluff باتجاه نقطة المثلثات ونظرت إلى يميني. اعتقدت أن الأمر بدا غريبًا بعض الشيء وقد يكون بمثابة بحث علمي في وسائل الإعلام يجمع مياه الأمطار. لكنني أدركت بعد ذلك أنه كان طويلًا جدًا وغريبًا بالنسبة لذلك".

وأضاف هاينز: ثم صعدت إليه وكان طوله حوالي 10 أقدام على الأقل وهو مثلث الشكل، وبالتأكيد مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ. لقد كان مجوفًا وأتخيله خفيفًا جدًا. خفيف بما يكفي لشخصين لحمله وزراعته في الأرض.

وقال إنه يبدو وكأن شخصا ما قد حفر حفرة كبيرة في الأرض لدعم العمود.

وقال السيد هاينز إنه كان يسير على الطريق بانتظام، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يرى فيها الجسم.

وتشبه الكتلة الصخرية تلك التي تم العثور عليها على شاطئ كومبتون في جزيرة وايت قبل أربع سنوات، والتي تم وصفها أيضًا بأنها يبلغ طولها حوالي 10 أقدام و"عاكسة حقًا".

وتعد الكتلة الويلزية أحدث فصل في ظاهرة الكتل الغامضة التي بدأت في نوفمبر من عام 2020 عندما تم اكتشاف أول قطعة من هذا النوع في برية يوتا.

وأدى ظهور عمود ثانٍ في رومانيا، تلاه عمود آخر في كاليفورنيا، إلى جنون عالمي حيث بدأ هذا الكائن سهل الإنشاء في الظهور في جميع أنواع الأماكن حول العالم.