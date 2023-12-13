إيلاف من لندن: أعلن مارك دريكفورد أنه سيتنحى عن منصبه كزعيم لحزب العمال في مقاطعة ويلز البريطانية، على الفور وسيتم إجراء انتخابات على زعامة الوزير الأول الجديد.

وقال دريكفورد في بيان، اليوم الأربعاء، إنه سيتم انتخاب زعيم جديد للحزب قبل عيد الفصح. وأضاف أنه سيظل وزيرا أول حتى يختار حزبه خليفته.

وشغل دريكفورد (69 عاما) وهو عضو برلمان ويلز عن غرب كارديف، منصب الوزير الأول لخمس سنوات، وكان يعتزم التنحي في عام 2024 لكن توقيت إعلانه كان مفاجأة.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي تم الترتيب له على عجل في البرلمان الويلزي، قال السيد دريكفورد: "عندما ترشحت للقيادة، قلت إنه إذا تم انتخابي، فسوف أخدم لمدة خمس سنوات. لقد مرت خمس سنوات بالضبط منذ تم تثبيتي كوزير أول". في عام 2018".

وقال إنه كان "امتيازًا كبيرًا لقيادة كل من حزب العمال الويلزي وحكومة ويلز".

وتمنى زعيم حزب المحافظين الويلزي أندرو آر تي ديفيز التوفيق للسيد دريكفورد. وقال: "على الرغم من أنه قد تكون لدينا رؤى مختلفة لويلز، فأنا أعلم أنني انضممت إلى زملائي في التعبير عن قدر كبير من الاحترام لتفانيه في منصب الوزير الأول".

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وتأتي استقالة دريكفورد بعد يوم من إطلاقه تحقيقا وزاريا مع إحدى وزراء حكومته بناء على طلبها.

وقال "لقد حظيت أيضًا بثروة هائلة لأنني لعبت دورًا في السياسة الويلزية خلال ربع القرن الأول من انتقال السلطة".

واضاف: "حان الوقت الآن للتطلع إلى السنوات الخمس المقبلة في جميع أنحاء المملكة المتحدة وإلى السنوات الـ 25 المقبلة من نقل السلطة في ويلز".

وقال إنه يأمل أن تتاح لخليفته الفرصة "للعمل مع حكومة حزب العمال المنتظر انتخابها في الانتخابات المقبلة في بريطانيا".