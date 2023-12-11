إيلاف من لندن: في يوم حقوق الإنسان 2023 والذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أكدت المملكة المتحدة التزاماتها بالدفاع عن حقوق الجميع.

وفي فعالية أقامتها وزارة الخارجية البريطانية قبل يوم حقوق الإنسان والذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أدلى وزير الخارجية اللورد ديفيد كاميرون ببيان حول حقوق الإنسان.

وقال كاميرون: قبل 75 عاما، في أعقاب أهوال الحرب العالمية الثانية، أعلن العالم أن جميع البشر يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، إنه استحقاق عالمي لحقيقة بسيطة وهي خطوة تاريخية.

ومن المأساوي اليوم أن هذا المبدأ يتعرض لتهديد متزايد. الاستبداد يرتفع مرة أخرى. التكنولوجيا الجديدة يساء استخدامها. الحريات الفردية تنتهك وتنتهك.

ثلاثة التزامات

أضاف وزير الخارجية: لذلك أتعهد لكم اليوم بثلاثة التزامات:

- أولاً، ستواصل المملكة المتحدة الدفاع عن حقوق الجميع.

وبوصفي وزيراً للخارجية، فقد فرضت عقوبات على إرهابيي حماس، ودعوت إسرائيل إلى احترام حقوق المدنيين الفلسطينيين وحرياتهم. لقد أظهرت تضامني مع المدافعين الشجعان عن أوكرانيا، ودعمت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

إن أي انتهاك أو إساءة يعتبر أمراً خاطئاً ــ سواء كان ذلك إعدام المذنبين الأحداث في إيران، أو سحق حركة طالبان لحقوق المرأة، أو قمع المعارضة في الصين.

ولذا فإنني عازم على أن المملكة المتحدة ستقوم بما يلي: محاسبة الجهات الفاعلة الخبيثة. تقديم الدعم والملاذ للضحايا. الدفاع عن النظام الدولي المفتوح.

المجتمعات المنفتحة

- الالتزام الثاني: سندافع عن المجتمعات المنفتحة التي تضمن هذه الحقوق في المقام الأول.

الحقوق لا توجد في الفراغ. ويتواجد أفقر سكان العالم بشكل متزايد في الدول التي تفتقر إلى احترام سيادة القانون، والتي تعاني من مستويات عالية من الفساد، وتستبعد المواطنين أو المجتمعات.

وكما يوضح تقريرنا الجديد بشأن التنمية، فسوف نركز على معالجة هذه القضايا. وهذا أمر حيوي لحماية الحقوق الفردية وإطلاق العنان لإمكانات كل فرد.

دور مع الحلفاء

- ثالثا، نحن لا نسعى للقيام بذلك بمفردنا.

نحن فخورون بالمجتمع البريطاني الحر والمتسامح. لكن عدداً لا يحصى من الأفراد في جميع أنحاء العالم يساهمون في إعمال حقوق الإنسان على مستوى العالم. تقف بريطانيا جنبًا إلى جنب مع الحلفاء والأصدقاء والشركاء – القدامى والجدد.

وقال اللورد كاميرون: كنا بحاجة إلى القوة والوحدة لهزيمة النازية. لقد كنا بحاجة إلى القوة والوحدة لتحقيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ونحن بحاجة إلى القوة والوحدة للدفاع عن تلك الحقوق اليوم. وإذا أظهرنا تلك القوة والوحدة، فلا يوجد سبب يمنعنا من تحقيق النصر.