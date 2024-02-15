إيلاف من القاهرة : في عيد الحب الذي احتفل به الملايين حول العالم الأربعاء، كشف زوجان ارتبطا منذ 63 عاماً سراً مفاجئاً لعلاقة طويلة الأمد، وقد يكون هذا السر يخصهما فقط، لكن لا يوجد ما يمنع من أن تكون تجربتهما ملهمة لغيرهما كذلك.

الزوجان يعيشان في دار الرعاية الويلزية، وقالا إن التمتع بروح الدعابة والقدرة على الشواء وتكوين أسرة جميلة هي عوامل مهمة في الزواج السعيد.

ووفقاً لتقرير شبكة سكاي نيوز البريطانية، فإن جوزفين وأوبري لانغلي، البالغان من العمر 90 و91 عاماً، التقيا في عام 1958 عندما تجولا في قاعة موستين للرقص في شمال ويلز.

ووفقاً للسيدة لانغلي، هناك شيء واحد أساسي لعلاقة طويلة الأمد: "الزوج الذي يعرف كيف يقوم بالشواء ويتمتع بروح الدعابة". وأضاف لانغلي أن "حس الفكاهة الجيد" مهم، فالضحك يمكن أن يكون مجرد منشط أيضاً.

الزوجان سيحتفلان بالذكرى السنوية الرابعة والستين لزواجهما في وقت لاحق من هذا الشهر.