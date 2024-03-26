اسطنبول: اعتقلت السلطات التركية 147 شخصا يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية في حملة جرت في مختلف أنحاء البلاد، حسبما أعلن وزير الداخلية الثلاثاء.

وأفاد علي يرليكايا عبر "اكس" أن التوقيفات جرت خلال مداهمات متزامنة نُفذت في 30 مقاطعة من مقاطعات البلد البالغ عددها 81.

وكان أربعون شخصا يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية قد أوقفوا الأحد في ثماني مقاطعات، بحسب السلطات.

وأعلن وزير الداخلية عن توقيف ما مجموعه 2919 شخصا في تركيا منذ الأوّل من حزيران/يونيو يشتبه بأنهم على علاقة بالتنظيم المتشدّد.

وكشف مصدر أمني تركي لوكالة فرانس برس الثلاثاء أن اثنين من الموقوفين المشتبه بضلوعهم في الهجوم على قاعة حفلات في ضاحية موسكو الجمعة الذي تبنّاه تنظيم الدولة الإسلامية أقاما في تركيا عدّة أسابيع قبل العودة إلى روسيا بالطائرة في الثاني من آذار/مارس.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أنه "تسنّى للشخصين التنقّل بحرية وبلا عوائق بين روسيا وتركيا في غياب مذكّرة توقيف في حقّهما"، مرجّحا أن يكونا "اعتنقا الفكر المتشدّد في روسيا نظرا لإقامتهما القصيرة في تركيا".