طهران: ارتفع عدد القتلى جراء التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا الأربعاء في جنوب إيران وتبنّاهما تنظيم الدولة الإسلامية إلى 91 شخصاً، وفقاً لحصيلة جديدة نشرها الإعلام الرسمي السبت، بعد وفاة اثنين من الجرحى.

ووقع التفجيران الأربعاء في مدينة كرمان بجنوب الجمهورية الإسلامية قرب مرقد القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني، وذلك خلال مراسم إحياء الذكرى السنوية لمقتله في كانون الثاني/يناير 2020 بغارة أميركية في العراق.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (ارنا) عن مسؤول طبي محلي قوله إن "حصيلة الحادث الإرهابي بلغت 91 قتيلاً بعد وفاة شخصين بينهم طفل متأثرين بجراحهما، كانا في العناية المركزة في المستشفى".

تنظيم الدولة الإسلامية

وتبنّى تنظيم الدولة الاسلامية التفجيرين قائلاً إن اثنين من عناصره "فجّرا حزاميهما الناسفين (...) وسط تجمع كبير للرافضة المشركين قرب قبر زعيمهم قاسم سليماني بمدينة كرمان جنوبي ايران".

وقالت وزارة الاستخبارات الإيرانية في بيان الجمعة إن "أحد الارهابيين الانتحاريين من الجنسية الطاجيكية" فيما لم يتم التعرف بعد على هوية الثاني.

كما ذكرت أنه تم اعتقال أكثر من 11 مشتبه بهم في ست محافظات إيرانية.

مراسم التشييع

وانضم الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي وقائد الحرس الثوري حسين سلامي الجمعة الى آلاف المشاركين في مراسم تشييع ضحايا التفجيرين في كرمان.

وقال رئيسي في خطاب ألقاه إن تنظيم الدولة الإسلامية "صنعته" إسرائيل، العدو اللدود للجمهورية الاسلامية.

وأضاف "اعلموا أن المبادرة اليوم بين أيدينا. وقواتنا هي التي ستحدّد مكان وزمان (الرد على اعتداء كرمان)".

وكان سليماني قائدا لفيلق القدس الموكل العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، وأحد أبرز القادة العسكريين للجمهورية الإسلامية، وصاحب دور محوري في رسم استراتيجيتها في الشرق الأوسط على مدى أعوام طويلة.

وينسب الى سليماني دور كبير في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية بعد سيطرته على مساحات واسعة من العراق وسوريا خلال العقد المنصرم.