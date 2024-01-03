نفت الولايات المتحدة الأميركية ضلوعها أو ضلوع إسرائيل في التفجيرين اللذين وقعا في كرمان_جنوب إيران قرب مدفن اللواء قاسم سليماني الذي اغتيل قبل أربعة أعوام بغارة أميركية في العراق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين إن "الولايات المتحدة ليست ضالعة في أي حال من الأحوال في هذين التفجيرين، وأي قول يعاكس ذلك هو أمر سخيف.

وفيما تابع: "لا سبب لدينا للاعتقاد بأن إسرائيل قد تكون ضالعة في هذا الانفجار"، أكد تعاطف بلاده مع الضحايا وأحبائهم الذي قضوا في هذا الانفجار المرعب".

العاروري

يشار إلى أن الإنفجارين وقعا تواليا بفارق دقائق، وتسببا بقتل أكثر من 100 شخص ممن شاركوا ضمن الحشود التي كانت تُحيي الذكرى السنوية الرابعة لمقتل سليماني الذي قضى بضربة أميركية في العراق.

الجدير ذكره أن ميلر قال دون أن يشير الى مسؤولية إسرائيل عن الضربة التي قتلت نائب رئيس مكتب حماس السياسي صالح العاروري في بيروت، أن العاروري كان "إرهابيًا عنيفًا تلطخت يديه بدماء مدنيين".