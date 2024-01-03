الرياض: أكدت وزارة الخارجية السعودية رفض المملكة وإدانتها التفجيرات الإرهابية التي استهدفت المدنيين في إيران.

وقدمت في بيان لها، خالص تعازيها ومواساتها وتضامنها مع إيران في هذا الحدث المؤلم، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".

يُذكر أن الانفجارين المتتاليين، وقعا في كرمان، قرب مدفن قائد فيلق القدس قاسم سليماني في الذكرى الرابعة لاغتياله بضربة أميركية في العراق، وأسفرا عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة نحو 171 في حصيلة وردت حتى مساء اليوم الأربعاء.