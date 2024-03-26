إيلاف من الرباط:بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس،برقية تهنئة إلى باسيرو ديوماي فاي،رئيس جمهورية السنغال المنتخب.

وجاء في برقية الملك محمد السادس "لقد عهد إليكم الشعب السنغالي بقيادة أمتكم بانتخابكم، منذ الدور الأول، لرئاسة جمهورية السنغال، ويطيب لي بهذه المناسبة، أن أبعث إلى فخامتكم بأحر تهانئي وأطيب متمنياتي لكم بكامل التوفيق في أداء مهامكم السامية".

وقال العاهل المغربي للرئيس السنغالي المنتخب أن "ما يربط بين شعبينا من وحدة مصير وقيم مشتركة، يستند إلى رصيد ثقافي وروحي متين، ليشكل ركنا ثابتا في العلاقات بين بلدينا. ولا يسعني بهذا الخصوص، إلا أن أعرب لكم عن مدى تقديري للعمق التاريخي الذي يطبع هذه الأواصر المتينة القائمة على الأخوة والتضامن والتقدير المتبادل".

وأضاف ملك المغرب أن "المملكة المغربية وجمهورية السنغال يجسدان نموذجا للتعاون المثمر والمكثف ومتعدد الأبعاد. وفي هذا الصدد أود أن أؤكد لفخامتكم عزمي الوطيد على العمل، سويا معكم، من أجل تنويع شراكتنا الاستراتيجية الواعدة وتعزيزها، لما فيه مصلحة شبابنا وبما يسهم في ضمان وحدة وازدهار قارتنا الإفريقية".

وشدد الملك محمد السادس على القول في هذه البرقية إن "الروابط المتميزة التي تجمع بين المغرب والسنغال تعد إرثا قيما ما فتئ بلدانا الشقيقان يحرصان على صونه والحفاظ عليه"، مضيفا "لذلك لا يفوتني أن أؤكد لكم استعداد المملكة المغربية المعهود للتعاون من أجل توسيع مجالاتها وتمتينها".

