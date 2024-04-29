إيلاف من لندن: أعلن حمزة يوسف استقالته، اليوم الإثنين، من منصبه كأول وزير في اسكتلندا قبل أن يواجه تصويتا على الثقة، وأضاف أنه سيبقى في منصبه لحين اختيار وزير أول بديل.

يأتي ذلك بعد إعلان مفاجئ من زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي بقطع العلاقات مع حزب الخضر "شريكه في السلطة" مما أدى إلى رد فعل عنيف كبير في برلمان اسكوتلندا (هوليرود).

وكان زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي، الذي تولى منصبه في مارس من العام الماضي فقط، وسط أيام قليلة من الفوضى في البرلمان بعد أن أصدر إعلانًا مفاجئًا بإنهاء اتفاق تقاسم السلطة مع حزب الخضر الاسكتلندي يوم الخميس.

خلاف

وقطع يوسف العلاقات بعد خلاف مرير حول تراجع الحزب الوطني الاسكتلندي عن أهداف المناخ، حيث قال إن الاتفاق بين الطرفين "خدم غرضه".

ولكن نتيجة لذلك، تعاون حلفاؤه السابقون من حزب الخضر مع المحافظين وحزب العمال والديمقراطيين الليبراليين لدعم اقتراحين بسحب الثقة، أحدهما لنفسه كزعيم لاسكتلندا والآخر يتعلق بالحكومة الاسكتلندية بأكملها.

تصويت

وقبل إجراء أي من تلك الأصوات، استقال يوسف من منصبه كأول وزير في اسكتلندا بعد منتصف نهار يوم الاثنين، حيث قال إنه "ليس على استعداد للتعامل مع قيمي ومبادئي أو عقد صفقات مع أي شخص لمجرد الاحتفاظ بالسلطة".

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أصر يوسف على أنه لن يستقيل، ولكن بحلول صباح يوم الاثنين، تغيرت لهجته وأبلغ (سكاي نيوز) أنه يفكر في الاستقالة.

وقال يوسف، لدى إعلانه استقالته، إنه "قلل بشكل واضح من مستوى القلب والانزعاج" الذي سببه للخضر عندما قطع العلاقات معهم.

وقال: "إلى زملائي في المعارضة، بغض النظر عن حزبهم السياسي، بصدق، لا أحمل أي ضغينة وبالتأكيد لا ضغينة ضد أي شخص"، بينما كان صوته متقطعا وهو يشكر زوجته وأطفاله وعائلته على "تحملهم معي على مر السنين".

شرف كبير

وقال يوسف إنه كان "شرفا" له أن يشغل منصب الوزير الأول في اسكتلندا، وهو دور "لم يكن ليحلم به أبدا" عندما كان صبيا صغيرا نشأ هناك.

وقال السياسي، الذي ولد لوالدين باكستاني وكيني، ومتزوج من سيدة ذات أصول فلسطينية، إنه دليل على ازدهار التعددية الثقافية في المملكة المتحدة. وأضاف: "الأشخاص الذين يشبهونني لم يكونوا في مواقع نفوذ سياسي، ناهيك عن قيادة الحكومات، عندما كنت أصغر سنا".

وقال: "نحن نعيش الآن في المملكة المتحدة التي لديها رئيس وزراء هندوسي بريطاني، وعمدة لندن مسلم، ووزير أول ويلزي أسود، ولفترة أطول قليلا رئيس وزراء اسكتلندي آسيوي لهذا البلد".

وخلص يوسف إلى القول: "لذا بالنسبة لأولئك الذين يشجبون فشل التعددية الثقافية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، أود أن أقترح أن الأدلة تشير إلى عكس ذلك تمامًا، وهذا شيء يجب علينا جميعًا أن نحتفل به".

