إيلاف من لندن: أعلن الوزير الأول في اسكتلندا حمزة يوسف المحاصر بتصويت حجب الثقة في البرلمان، بأنه لن يستقيل، وأكد قدرته على الفوز في تصويت حجب الثقة.

وكان الوزير الأسكوتلندي الأول ألغى أمس الخميس، اتفاق تقاسم السلطة مع حزب الخضر الاسكتلندي، مما أدى إلى تصريحات مريرة من الحزب الذي دعم الحكومة الاسكتلندية بقيادة الحزب الوطني الاسكتلندي لمدة ثلاث سنوات.

ويخطط حزب المحافظين الاسكتلندي للتصويت بحجب الثقة عن الوزير الأول، وقال حزب العمال الاسكتلندي الآن إنهم يخطط لإجراء تصويت مماثل على الحكومة الاسكتلندية بأكملها.

ولا يمكن إجراء التصويت قبل الأسبوع المقبل.

ممارسة ألاعيب

وقال يوسف في تصريحات للصحافة إن لديه "كل النية" للفوز بتصويت حجب الثقة، متهما أحزاب المعارضة بـ "ممارسة الألاعيب".

وقال يوسف إنه يتفهم "الاستياء والغضب" اللذين يشعر بهما حزب الخضر الاسكتلندي بعد أن ألغى اتفاق تقاسم السلطة أمس. لكنه قال إن المعارضة يجب أن تتصرف "بحسن نية" من أجل جعل حكومة الأقلية تعمل "لمصلحة شعب اسكتلندا".

وقال إنه سيكتب إلى جميع زعماء الأحزاب السياسية والمجموعات الحزبية الممثلة في البرلمان الاسكتلندي، بما في ذلك زعماء حزب الخضر، ليطلب منهم مقابلته.

وردا على سؤال حول كيف يمكن أن يكون واثقا من فوزه في تصويت حجب الثقة، قال: "أنا أؤمن بقدرتنا على العمل والتفاوض والتسوية حيثما كان ذلك ضروريا. لقد أظهرنا ذلك في الماضي".

صوت واحد

ومع هذه التداعيات، فإن مستقبل حمزة يوسف كوزير أول معلق في الميزان قبل اقتراح بحجب الثقة الأسبوع المقبل.

والآن، كزعيم لحكومة أقلية، ربما يكون مصيره معلقاً بصوت واحد فقط، وهو صوت منافسه السابق على زعامة الحزب الوطني الاسكتلندي.

وفي البرلمان الاسكتلندي، يمتلك الحزب الوطني الاسكتلندي الذي يتزعمه يوسف 63 مقعدًا من أصل 129، أي أقل بمقعدين من الأغلبية المطلقة. والمحافظون لديهم 31، وحزب العمال لديه 22، والخضر لديهم سبعة، والديمقراطيون الليبراليون لديهم أربعة، وحزب ألبا لديه عضو واحد.

وهناك أيضًا رئيسة واحدة هي أليسون جونستون، وهي عضوة في مجلس العموم وتعادل رئيس مجلس العموم في اسكتلندا.

