إيلاف من لندن: ألغى الوزير الأول في اسكتلندا اتفاق تقاسم السلطة بين الحزب الوطني الاسكتلندي وحزب الخضر، وقال إن حزبه سيعود إلى حكم الأقلية "بأثر فوري".

وبعد قرار الوزير الأول حمزة يوسف لاتفاق السلطة، قال زعيم حزب المحافظين الاسكتلندي دوغلاس روس إنه قدم تصويتا بحجب الثقة عن يوسف، بينما دعا زعيم حزب العمال الاسكتلندي أنس ساروار إلى إجراء انتخابات.

واتهمت لورنا سلاتر، الزعيمة المشاركة لحزب الخضر الاسكتلندي، الحزب الوطني الاسكتلندي بـ "بيع الأجيال القادمة".

وألغت الحكومة الاسكتلندية الأهداف المناخية الرئيسية وأعلنت وقفًا مؤقتًا لوصف حاصرات البلوغ لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

وكان إبرام اتفاق تقاسم السلطة بين الحزب الوطني الاسكتلندي وحزب الخضر – وكلاهما من الأحزاب الداعمة للاستقلال الاسكتلندي – تم في أغسطس 2021 عندما كانت نيكولا ستيرجن وزيرة أولى.

ويتطلب اقتراح زعيم حزب المحافظين الاسكوتلندي دوغلاس روس دعم ما لا يقل عن 25 عضوًا من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 129 عضوا، وعادةً ما يتم إخطار الأعضاء قبل يومين على الأقل من إجراء التصويت.

ويمتلك حزب المحافظين الاسكتلندي 31 عضوًا من أعضاء مجلس النواب، لذا يمكننا أن نتوقع المضي قدمًا في التصويت.

وقال زعيم المحافظين الاسكتلندي إن حمزة يوسف أظهر أنه "ضعيف" بعد التخلي عن اتفاق تقاسم السلطة مع حزب الخضر الاسكتلندي بعد 48 ساعة فقط من دعمه.

وقال: "يجب أن تكون هذه نهاية الطريق لهذا الوزير الأول الضعيف".

ويأتي ذلك بعد قرار الحكومة بإلغاء الأهداف المناخية الرئيسية والتوقف مؤقتًا عن وصف حاصرات البلوغ للأطفال دون سن 18 عامًا.



