أربيل، بغداد: أشار الزعيم الكوردي مسعود بارزاني إلى أهمية إجراء الانتخابات في إقليم كوردستان. وحددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الثلاثاء موعد إجراء قرعة أرقام التحالفات لانتخابات إقليم كردستان. بدوره، رفض عضو الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي الثلاثاء أي محاولات لتأجيل الانتخابات البرلمانية.

بارزاني يدعو لانتخابات حرّة ونزيهة

وخلال استقبال القنصلين الهولندي يعقوب بيرندس والألماني كلاوس شترايسر في أربيل، أكد بارزاني أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو مؤسس الشرعية والانتخابات في الإقليم، وخلال السنتين الماضيتين بذل الحزب الديمقراطي الكوردستاني كل ما يمكن من جهود من أجل إجراء الانتخابات في موعدها، لكن تمت عرقلة إجراء الانتخابات، واللجوء علناً إلى الأيادي الخارجية والمحكمة الاتحادية من أجل وضع العقبات أمام إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وتم إلغاء مقاعد كوتا المكونات القومية والدينية وحرمان أكثر من 400 الف ناخب من حقهم في التصويت فضلاً عن فرض إجراءات وآليات مسبقة لإجراء الانتخابات تبعدها عن النزاهة والشفافية، ما يجعل الانتخابات غير معبّرة عن الأصوات الحقيقية لشعب كوردستان.

وأعرب أكد كل من القنصل الهولندي والألماني عن دعم بلديهما لإجراء إنتخابات نزيهة تمثل الوجه الديمقراطي لإقليم كوردستان بمساعدة الأطراف المعنية في الإقليم لتجاوز الأزمات السياسية.

وشدد بارزاني على أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع إجراء انتخابات حرّة ونزيهة بدون أي تدخل أو تصميم مسبق وضرورة معالجة جميع المعوقات الفنية والخروقات الدستورية والقانونية لملف الإنتخابات، لكي يكون التمثيل معبراً عن إرادة شعب كوردستان بما يخدم الديمقراطية وشرعية المؤسسات في الإقليم.

موعد قرعة التحالفات

وقالت المتحدث باسم المفوضية جمانة الغلاي إن "المفوضية مستمرة في استعدادها لإجراء الانتخابات في إقليم كردستان"، لافتة الى أنه "وبعد انتهاء وغلق مدة استلام قوائم المرشحين قرر مجلس المفوضين إجراء قرعة أرقام التحالفات والأحزاب السياسية والمرشحين في السابع من شهر نيسان (أبريل) الحالي في مقر المفوضية".

وأوضحت الغلاي أن "مجلس المفوضين صادق في وقت سابق على آلية إجراء قرعة الحصول على أرقام الاقتراع للتحالفات والأحزاب السياسية والمرشحين الأفراد لانتخابات الإقليم من الرقم 101 صعوداً"، مشيرة الى أنه "سيتم تخصيص جهازين للقرعة اليدوية، الأول يخصص للكرات التي تحتوي على أسماء التحالفات السياسية والأحزاب والمرشحين المنفردين، أما الجهاز الثاني فيخصص للأرقام التسلسلية التي تبدأ من 101 وتكون الكرات بعدد التحالفات والأحزاب والمرشحين".

رفض محاولات التأجيل

بدوره، رفض عضو الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي الثلاثاء أي محاولات لتأجيل انتخابات برلمان إقليم كردستان. وقال آلي إن "محاولة جهة معينة تأجيل الانتخابات هو مرفوض، كون العملية تأجلت في أكثر من مناسبة، وهذا الأمر أضر بالعملية". وأضاف أن "الاتحاد الوطني كان مع مشاركة جميع الكتل السياسية في الانتخابات بما فيهم الحزب الديمقراطي، لكن لكل حزب رأيه وهو حر بذلك، ولكن تأخير الانتخابات يضر بالعملية".

وأشار آلي إلى ضرورة "توفير البيئة المناسبة لإجراء الانتخابات وسط ظروف سياسية، ونرفض سياسة التخوين التي يحاول البعض تشويه الصورة أمام الرأي العام".

وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، وقع في الثالث من آذار (مارس)، أمراً إقليمياً يحدد موعد إجراء انتخابات الدورة القادمة لبرلمان كردستان. وقالت رئاسة الإقليم إنه "بموجب الأمر وبالاستناد إلى الفقرة (ثانياً) من المادة (أولاً) من قانون رئاسة إقليم كردستان رقم (1) لسنة 2005 المعدل، قرر الرئيس نيجيرفان بارزاني تحديد يوم 10 حزيران (يونيو) موعداً للانتخابات العامة للدورة السادسة لبرلمان كردستان".

وأضاف البيان، انه "حسب الأمر الإقليمي، فإن الجهات المعنية كافة ملزمة بأداء وإنجاز ما يلزم من أجل التعاون والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لغرض تنفيذ هذا الأمر الذي يكون نافذاً اعتباراً من هذا اليوم الذي هو يوم صدوره".

واشنطن تشجع الجهود الرامية لاجراء الانتخابات

في سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أن بلاده تتفهّم الخطوة التالية التي تعمل عليها رئاسة إقليم كوردستان والسلطات المحلية والأحزاب العراقية بشأن انتخابات برلمان كوردستان وموقف الحزب الديمقراطي الكوردستاني من عدم المشاركة، وزيارة السفيرة الأميركية إلى الإقليم.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إن بلاده تشجع الجهود الرامية لتحديد موعد لإجراء انتخابات نزيهة وحرة وجيدة في إقليم كوردستان.

وكانت سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق، ألينا رومانوسكي، أجرت الأحد لقاءات مع الرئيس بارزاني ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني، ناقشت خلالها أهمية انتخابات برلمان كوردستان.

وقالت في منشورٍ على منصة X: ناقشت مع الرئيس بارزاني ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس الحكومة مسرور بارزاني، مدى أهمية انتخابات برلمان كوردستان العراق لمصلحة الإقليم والمواطنين الكورد والعراق الاتحادي.

وأضافت: شجعت الحزب الديمقراطي الكوردستاني على العمل مع جميع الأحزاب الكوردية وبغداد لضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة قريباً.

وفي الـ الثالث من آذار (مارس) 2023، أعلن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني تحديد يوم الـ 10/6/2024 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم.

ووقّع نيجيرفان بارزاني أمراً إقليمياً يحدد موعد إجراء انتخابات الدورة القادمة لبرلمان كوردستان، وبحسب الأمر الإقليمي فإن الجهات المعنية كافة ملزمة بأداء وإنجاز ما يلزم من أجل التعاون والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

نظام انتخابي مفروض

وأصدر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، في الـ 18 آذار (مارس) 2024، بياناً أعلن فيه عن مقاطعته الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان.

وقال في البيان: نرى أنه من مصلحة شعبنا ووطننا عدم امتثال حزبنا لقرار غير دستوري ونظام مفروض من خارج إرادة شعب كوردستان ومؤسساته الدستورية، وعدم الاشتراك في انتخاب يجري خلافاً للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابي مفروض.