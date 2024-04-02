إيلاف من بغداد: اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، أهمية الاحتكام للدستور والتفاهمات لإيجاد حلول للمشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة التحديات.

وأكد رشيد في بيان "ضرورة أن ينهض المسؤول بدوره القيادي ويحشد طاقات وجهود مؤسسته ودائرته في خدمة المواطن وتلبية احتياجاته وبما يسهم في تنفيذ البرنامج الحكومي".

وأضاف بيان رئاسة الجمهورية أن "ترسيخ الأمن والاستقرار ركيزة مهمة ومنطلقا لتقديم الخدمات وتأهيل البنية التحتية"، مشددا على "ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد في المجالات الأمنية والاقتصادية والبيئية".

وتحدث الرئيس العراقي خلال لقائه بعدد من المسؤولين العراقيين في قصر السلام ببغداد عن العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، مؤكدا أن "قوة المركز من قوة الإقليم وقوة الإقليم من قوة المركز"، لافتا الى "أهمية الاحتكام إلى الدستور والقانون والتفاهمات بين القوى السياسية لإيجاد الحلول للمسائل العالقة بين الجانبين".

بدورهم، أكد المسؤولون "حرصهم على أداء الواجبات المناطة بهم للارتقاء بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين وإصرارهم على العمل المشترك وتوطيد التعايش بين العراقيين"، مشيدين "بطروحات رئيس الجمهورية في مواجهة الظروف والتحديات التي تمر بالبلاد".