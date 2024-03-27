نيويورك: توفي جو ليبرمان، أول مرشح يهودي لمنصب نائب الرئيس من حزب كبير، عن عمر يناهز 82 عاما، وفقا لبيان صادر عن عائلته، نشره موقع "سي إن إن"، حيث أشار الخبر إلى وفاة السيناتور السابق عن ولاية كونيتيكت الأربعاء بسبب مضاعفات سقوطه في نيويورك، وكانت زوجته وأفراد عائلته إلى جانبه.

وجاءت ذروة مسيرة ليبرمان السياسية عندما اختاره المرشح الديمقراطي للرئاسة آل جور في عام 2000 نائبا له، وأشاد ليبرمان باختياره باعتباره إنجازا تاريخيا للأميركيين اليهود.

ووفقاً لتقرير "سي إن إن" فقد كان ليبرمان مؤيداً بقوة للغزو الأميركي للعراق في عام 2003، مما أدى إلى صراع طويل الأمد، وهو ما عارضه العديد من زملائه الديمقراطيين.

في عام 2008، أثار ليبرمان غضب الديمقراطيين بشكل أكبر عندما ظهر في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري لدعم صديقه سيناتور أريزونا جون ماكين، مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة في ذلك العام، واعتبر العديد من الديمقراطيين ذلك عملاً من أعمال الخيانة عندما انتقد السيناتور باراك أوباما، المرشح الديمقراطي، حينما وصفه بأنه "شاب موهوب وبليغ" لكنه حذر من أنه يفتقر إلى الخبرة الكافية ليكون رئيساً.

واعترف ماكين، الذي توفي عام 2018 وقام ليبرمان بتأبينه، لاحقا بأنه تمنى لو اختار ليبرمان كمرشح لمنصب نائب الرئيس بدلاً من حاكم ألاسكا سارة بالين.

وبعد سنوات من الخدمة الطويلة في مجلس الشيوخ، لفت ليبرمان انتباه الرأي العام في عام 1998 خلال فضيحة علاقة الرئيس بيل كلينتون مع المتدربة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي. وفي إدانة علنية مذهلة لكلينتون من قبل زميل ديمقراطي، انتقد ليبرمان هذا السلوك ووصفه بأنه "غير أخلاقي" و"مشين" ويستحق "التوبيخ العلني والمساءلة".