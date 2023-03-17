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إيلاف من بيروت: غزت الولايات المتحدة وحلفاؤها العراق قبل 20 عامًا في عملية سموها "حرية العراق". أشار السكرتير الصحفي للرئيس جورج دبليو بوش، آري فلايشر، إلى هذه العملية مرتين بالصدفة على أنها عملية تحرير العراق. الرجال والنساء الذين شنوا هذه الحرب الكارثية لم يدفعوا ثمناً خلال العقدين الماضيين. على العكس من ذلك، تم إغراقهم بالترقيات والمال. هناك طريقتان للنظر في ذلك: الأولى، كانت وظيفتهم اتخاذ القرارات الصحيحة لأميركا (السياسيين) وقول الحقيقة (الصحفيين). وهذا يعني أنه منذ ذلك الحين، تعطل النظام مرارًا وتكرارًا، مما أدى إلى ترقية الأشخاص الذين يعانون من فشل فاشل بشكل صارخ. هناك طريقة أخرى للنظر إلى الأمر وهي أن وظيفتهم كانت بدء حرب من شأنها أن توسع إمبراطورية الولايات المتحدة وتكون مربحة للغاية لمؤسسة الدفاع الأميركية وصناعة النفط، من دون أي اعتبار لما هو الأفضل لأميركا أو للحقيقة. هذا يعني أنهم كانوا على درجة عالية من الكفاءة، وأن النظام لم يرتكب المئات من الأخطاء الفادحة، بل فعل الشيء الصحيح تمامًا من خلال الترويج لها.

لا تتضمن القائمة الآتية أي شيء عن عراقيين لقوا حتفهم منذ عام 2003. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه من المعتاد أن لا تولي وسائل الإعلام الأميركية أي اهتمام لحياة الأجانب. يعود ذلك جزئيًا إلى عدم معرفتنا بعدد القتلى العراقيين. تتراوح التقديرات المختلفة من 151000 إلى أكثر من مليون. بينما أنفقت الولايات المتحدة في النهاية ما لا يقل عن 3 تريليونات دولار على الحرب وخصصت وكالة المخابرات المركزية مليار دولار فقط لمعرفة أن العراق ليس لديه أسلحة دمار شامل، فقد خصصنا صفر دولار بالضبط لمعرفة عدد العراقيين الذين لقوا حتفهم بفضلنا. هيا، نحن لسنا مصنوعين من المال!

جورج دبليو بوش

الرئيس السابق بوش والرئيس الروسي فلاديمير بوتين هما أكبر مجرمي الحرب في القرن الحادي والعشرين. في عالم أفضل، كانوا ليتشاركوا زنزانة في لاهاي.

لكن في هذا الكون، يبتلع بوش كميات ضخمة من المال في دائرة المتحدثين، حيث يتقاضى ما لا يقل عن 100000 دولار مقابل ساعة من أقلام الرصاص الخاصة به. وقد أدان مؤخرًا "قرار رجل واحد شن غزو وحشي غير مبرر تمامًا للعراق". ثم قال، "أعني، أوكرانيا!" وقد ضحك هو وجمهوره، لأنه عليك الاعتراف بأن هذا مضحك للغاية.

يكرس وقته أيضًا للرسم وليكون مع أصدقاء مع كلينتون وأوباما. على وجه الخصوص، يحب تسلل الحلوى إلى ميشيل أوباما في المناسبات الرسمية.

"أعني، من أوكرانيا!"... يا له من شقي.

ديك تشيني

قال نائب الرئيس ديك تشيني لواحدة من أكثر الأكاذيب الصارخة حول العراق خلال التحضير للحرب. في خطاب ألقاه في أغسطس 2002، ادعى أنه عندما انشق حسين كامل، صهر صدام حسين، في عام 1995، كشف أن العراق كان يحاول صنع أسلحة نووية مرة أخرى. في الواقع، أصر كامل على أن العراق ليس لديه أسلحة غير تقليدية من أي نوع. لم يكن هذا سرًا كبيرًا: قاله كامل على شبكة سي إن إن في مقابلة كانت متاحة لأي شخص لديه اتصال بالإنترنت. منذ مغادرته منصبه، قضى تشيني وقته في الصيد، وتأييد دونالد ترامب لمنصب الرئيس في عام 2016، وعدم محاكمته بتهمة التعذيب. أيضًا، لفترة من الزمن، كان لديه نوع من القلب الميكانيكي الخارجي الذي يدفع الدم عبر عروقه بشكل مستمر، ما يعني أنه لم يكن لديه نبض قلب ومع ذلك كان لا يزال على قيد الحياة (؟).

دونالد رامسفيلد

بعد ظهر 11 سبتمبر، وبينما كان البنتاغون لا يزال مشتعلًا، كان وزير الدفاع دونالد رامسفيلد يتساءل بشغف عما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة الآن مهاجمة العراق.

توفي رامسفيلد في عام 2021، لكن قبل ذلك، قضى بعض الوقت الجيد في منزل إجازته قبل الحرب في خليج تشيسابيك في ماريلاند. كان لقب ملكية رامسفيلد هو جبل البؤس. وكما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، فقد كان ملكًا لرجل يُدعى إدوارد كوفي، الذي كان "سيئ السمعة لكسر العبيد المشاغبين من أجل المزارعين الآخرين". أحد الأشخاص الذين تعرضوا لهذه المعاملة كان فريدريك دوغلاس، البالغ من العمر 16 عامًا، والذي كتب لاحقًا أنه جعله "محطّمًا ومتغيّرًا ومربكًا. مندفعا إلى الجنون تقريبا ".

عليك أن تعترف بوجود تناسق تاريخي جميل هنا، بالنظر إلى دور رامسفيلد في تعذيب البشر الآخرين. يمكنك أن تتخيل شبح كوفي يزور رامسفيلد في أحلك الليل ويقول له، "مرحبًا - عمل رائع".

كولين باول

كان أحد الأشياء الرائعة في العرض التقديمي الذي قدمه وزير الخارجية باول في عام 2003 في الأمم المتحدة هو أنه كان يعلم تمامًا أنه يكذب. ردت ماري ماكغروري، كاتبة العمود الشهيرة في صحيفة واشنطن بوست، على طوفان باول من الخداع بقولها : "لقد أقنعني، وكنت قاسية مثل فرنسا في إقناعي. ... كان التأثير التراكمي مذهلاً. " من الواضح أن ماكغروري لم يكن يعرف الحقيقة الأساسية عن باول، وهي أنه كان كاذبًا ماهرًا للغاية ارتقى إلى القمة من خلال الكذب بشأن مذبحة ماي لاي في فيتنام ثم الكذب بشأن فضيحة إيران-كونترا .

توفي باول أيضًا في عام 2021، ولكن قبل ذلك، أمضى حياته ما بعد السياسية في الثراء. بين الحين والآخر، كان الناس يسألونه عن ظهوره في الأمم المتحدة، وكان يخبرهم أنه تعرض للتضليل بشكل مروّع من قبل أفراد لم يتعرف عليهم مطلقًا.

جون بولتون

لعب وكيل وزارة الخارجية بولتون دورًا مركزيًا في أسلحة الدمار الشامل لإدارة بوش من خلال طرد جوزيه بستاني، رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. كان البستاني قد ارتكب جريمة كبرى: التخطيط لإجراء عمليات تفتيش لتحديد ما إذا كان العراق يمتلك أسلحة كيماوية. كان قلق بولتون هو أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ستكتشف أن العراق لم يفعل ذلك. بلمسة لطيفة للغاية، هدد بولتون أطفال بستاني.

كوفئ بولتون على ذلك بتعيينه مستشارًا للأمن القومي في عهد ترمب. مع ذلك، واجه بعض الضيق: لم يكن ترامب متأكدًا تمامًا من هويته وكان يشير إليه أحيانًا باسم "مايك بولتون".

كوندوليزا رايس

أوضحت مستشارة الأمن القومي رايس في كانون الثاني (يناير) 2003 سبب اضطرار الولايات المتحدة لغزو العراق إذا كان هناك أي شك: "لا نريد أن يكون السلاح الدخاني سحابة عيش الغراب". نظرت مؤسسة هوفر المرموقة في جامعة ستانفورد في وقت لاحق في مسيرتها المهنية وقررت أن هذا هو بالضبط ما يريدونه كمدير لهم. لماذا؟ بسبب "التزامها بالمهمة الأساسية للمؤسسة المتمثلة في حماية السلام والازدهار والحرية." لم يكن مئات الآلاف من القتلى العراقيين متاحين للتعليق على هذا الالتزام.

ديفيد فروم

كان فروم كاتب خطابات في البيت الأبيض في عهد بوش. اشتهر بصياغة عبارة "محور الشر" المكونة من العراق وإيران وكوريا الشمالية في خطاب حالة الاتحاد لعام 2002 الذي ألقاه بوش. كان العراق وإيران محورًا غريبًا، نظرًا لأنهما كانا أعداء لدودين، لكن فروم لم يعرقل مفاهيم مثل "المنطق".

بعد مغادرة البيت الأبيض، شارك فروم في تأليف كتاب بعنوان "نهاية الشر: كيف تكسب الحرب على الإرهاب". للأسف، لم نتبع نصيحته، ولا يزال الشر يحيط بنا.

في "نهاية للشر"، ذكر فروم أن "هناك أدلة دامغة على أن صدام كان لديه برامج أسلحة كيماوية وبيولوجية مكثفة." قد لا تتفاجأ عندما علمت أن هذا كان خطأً مطلقًا.

كتب فروم مقالاً بمناسبة الذكرى العشرين للمجلة، أدى إلى الكشف عن أن العراق يمتلك "ترسانة من قذائف الحرب الكيماوية والرؤوس الحربية". قد تتساءل: بالنظر إلى أن بوش وتشيني قد تم تبرئتهما بالكامل من خلال هذه الترسانة، فلماذا لم يذكرا ذلك مطلقًا؟ هل هم مجرد متواضعين للغاية؟ هذا هو بالضبط نوع السؤال الذي يطرح من شأنه أن يدمر حياتك المهنية في وسائل الإعلام المرموقة.

ديفيد بروكس

ساهم الصحفي بروكس بمقالة في ويكلي ستاندرد بعد بدء الحرب مباشرة بعنوان " انهيار قصور الأحلام ". يجب عليك بالتأكيد قراءتها ؛ إنها واحدة من أكثر الأشياء المجنونة التي ظهرت على الإطلاق في اللغة الإنجليزية. حجتها الأساسية هي أن معارضي حرب العراق كانوا "غير قادرين على تحقيق انفصال عاطفي كافٍ عن عواطفهم السياسية لرؤية العالم كما هو بالفعل"، وكان عالمهم الخيالي على وشك مواجهة واقع بارد وقاس. كان المروجون الكوريون الشماليون يرفضون ذلك باعتباره محرجًا للغاية.

رأت صحيفة نيويورك تايمز جودة هذا العمل وسرعان ما عينت بروكس ككاتب عمود عادي.

جيفري غولدبيرج

كان غولدبيرغ، الذي كان آنذاك كاتبًا في "نيويوركر"، أحد أكثر المؤيدين نفوذاً لغزو العراق خارج الحكومة. تم إدخال عمله في سجل الكونغرس خلال النقاش حول التفويض باستخدام القوة العسكرية في خريف عام 2002. في "نيويوركر"، كتب غولدبيرج أنه "لا يوجد خلاف على أن العراق، إذا لم يتم التحقق منه، سيكون لديه [أسلحة نووية] قريبًا." وبالطبع، كان الجميع يعلم أن لديها بالفعل "مخزونات من الأسلحة البيولوجية والكيميائية".

في تشرين الأول (أكتوبر) 2002، قال غولدبيرغ : "تخطط الإدارة اليوم لإطلاق ما يسميه كثير من الناس بلا شك عملًا عدوانيًا قصير النظر وغير مبرر. ومع ذلك، في غضون خمس سنوات، أعتقد أن الغزو القادم للعراق سيُذكر على أنه عمل أخلاقي عميق ". لعلكم تتذكرون أن تشرين الأول (أكتوبر) 2007 جاء وذهب دون الكثير من الاحتفاء بهذه الأخلاق العميقة.

جيفري غولدبيرج هو الآن رئيس تحرير مجلة "أتلانتيك".

جوديث ميلر

كتبت ميللر أو شاركت في كتابة العديد من المقالات في "نيويورك تايمز"، محذرًا القراء من التهديد المروع لأسلحة الدمار الشامل العراقية. ربما تم نشر أطرف قطعة من أعمالها بعد فترة وجيزة من الغزو، بعنوان "الأسلحة غير المشروعة محفوظة حتى عشية الحرب، يُقال أن عالمًا عراقيًا يؤكد ذلك."

لم يكن مبنيًا على حديث ميلر مع هذا العالم. ومع ذلك، أفادت ميلر، "في حين أن هذا المراسل لم يستطع مقابلة العالم، فقد سُمح لها برؤيته من مسافة بعيدة." دائمًا ما تكون هذه هي الطريقة التي تتم بها دائمًا أفضل صحافة: المشاهدة من مسافة بعيدة. سرعان ما ظهرت على شاشة التلفزيون لتعلن أن هذا كان "أكثر من مجرد مسدس دخان. ما وجدوه هو رصاصة فضية ". عذرًا!

ومن المثير للاهتمام، أن ميلر هي الوحيدة من بين الأشخاص في هذه القائمة الذين عانوا من أي ضرر وظيفي على الإطلاق في العراق. استقالت / طُردت من العمل في عام 2005، لكن الأمر يتعلق بتورطها في محاكمة سكوتر ليبي أكثر من عملها الكارثي في أسلحة الدمار الشامل.

جو بايدن

كان بايدن عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير في الفترة التي سبقت الحرب ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ. أدار جلسات استماع دعا فيها إلى الغزو وأصبح أحد أهم الأصوات الديمقراطية المؤيدة له. لا يزال بايدن وجهًا بارزًا في السياسة الأميركية.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "ذا إنترسبت"