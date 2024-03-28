بغداد: أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، عن مقتل إرهابي بعملية نوعية على الحدود العراقية السورية.

وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "بمتابعة استخبارية دقيقة ومستمرة وناجحة ونضج امني عالي المستوى لاجهزة الامنية والاستخبارية وبتنسيق ومتابعة مع قيادة العمليات المشتركة وبعملية نوعية وقوة مشتركة، تم قتل الارهابي سمير خضر شريف شيحان النمراوي المسؤول عن عمليات نقل الارهابيين والاسلحة والمعدات والمتفجرات بين العراق وسوريا".

واضاف البيان ان "النمراوي من القيادات الارهابية المسؤولة عن قتل ابناء شعبنا وممن تلطخت ايديهم بدماء الابرياء في الانبار".