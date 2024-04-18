إيلاف من لندن: قال تقرير إخباري إنه من غير المرجح أن تشن إسرائيل هجومًا على إيران إلا بعد عيد الفصح اليهودي.

ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤول أميركي كبير لم يذكر اسمه قوله إن هذا هو الحال.

يذكر أن عيد الفصح هو عطلة يهودية كبرى تحتفل بالقصة التوراتية عن هروب بني إسرائيل من العبودية في مصر. يبدأ يوم الاثنين وينتهي بعد حلول الظلام في 30 أبريل.

وقال المسؤول أيضًا، كما أفادت شبكة ABC الإخبارية، إن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني والقيادات الأخرى لا تزال في حالة تأهب قصوى، وبعضها في منازل آمنة ومنشآت تحت الأرض.

يأتي ذلك بعد أن نقل موقع أكسيوس عن خمسة مصادر إسرائيلية وأميركية قولها إن إسرائيل فكرت في الرد شبه الفوري على هجوم يوم السبت الذي شنته إيران، لكنها قررت عدم القيام بذلك.

وذكرت وسائل الإعلام أن إسرائيل فكرت في القيام بعمل انتقامي ليلة الاثنين، قبل تأجيله في النهاية.

