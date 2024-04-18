إيلاف من لندن: فرضت المملكة المتحدة والولايات المتحدة عقوبات على الشركات الإيرانية المشاركة في إنتاج الطائرات بدون طيار والصواريخ.

وأضافت المملكة المتحدة 13 تصنيفًا جديدًا بموجب نظام العقوبات الخاص بها، بما في ذلك العديد من المنظمات العسكرية الإيرانية والأفراد والكيانات العاملة في صناعات الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية.

وقالت الولايات المتحدة إن إجراءاتها استهدفت 16 فردًا وكيانين يمكّنان إنتاج الطائرات بدون طيار في إيران، بما في ذلك المحركات التي تشغل طائرات الشاهد الإيرانية بدون طيار.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها ستحدد خمس شركات توفر المواد المكونة لإنتاج الصلب لشركة خوزستان للصلب الإيرانية أو شراء منتجات الصلب النهائية لشركة KSC.

واستهدفت الولايات المتحدة أيضًا ثلاث شركات تابعة لشركة بهمن جروب الإيرانية لصناعة السيارات، والتي قالت إنها قدمت دعمًا ماديًا للحرس الثوري الإسلامي الإيراني.

