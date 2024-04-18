إيلاف من القاهرة: بعد ساعات من اعتراف وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن أن الوضع في ساحة المعركة في أوكرانيا يتغير لصالح روسيا، كشفت مجلة "فورين بوليسي" أن القوات المسلحة الأوكرانية تواجه صعوبة في الاحتفاظ بمواقعها في منطقة العمليات العسكرية الخاصة بسبب نقص الذخائر ومقومات الدفاع.

وجاء في التقرير الذي نقل تفاصيله موقع "روسيا اليوم" أن القوات الأوكرانية تضطر في كثير من الأحيان للتخلي عن مواقعها بسبب عجزها عن الاحتفاظ بها في ظل النقص الحاد في الذخائر، وفقدان مقومات الدفاع.

روسيا تتقدم

وأضافت المجلة أن القوات الأوكرانية تعمل على تعزيز مواقعها ببطء شديد، لاستعادة قدراتها الدفاعية، مما يوفر للقوات المسلحة الروسية فرصة التقدم.

وفي وقت سابق، كتبت "فوربس" أن الجيش الأوكراني ليس لديه ذخيرة مدفعية كافية لضرب الجيش الروسي على الجبهة، ومنع تقدمه، فضلاً عن أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أقر واعترف مؤخرا أن الوضع في ساحة المعركة في أوكرانيا يتغير لصالح روسيا، وهو التصريح الذي لقي تفاعلاً عالمياً واسعاً، خاصة ما يتعلق بالقلق الأوروبي من مقدرة روسيا على حسم معركتها بصورة واضحة مع أوكرانيا.