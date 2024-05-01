كشف تقرير حديث عن إصابة عدد من النساء بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وذلك بعد خضوعهن لجلسات حَقْن الوجه بالبلازما أو ما يعرف بتقنية "الڤامبَير" لشدّ الوجه.

وأثار هذا الكشف تساؤلات عن درجة الأمان في بعض عمليات التجميل؛ حيث أصيبت ثلاث نساء على الأقل في منتجع للتجميل بولاية نيو مكسيكو الأميركية في عام 2018، وفقاً لتقرير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وسلّطت هذه الإصابات الضوء على طرق جديدة يمكن من خلالها للعدوى بفيروس الإيدز أن تنتشر.

ويُعتقد أن هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يوثّق فيها انتشار عدوى الإيدز نتيجة عمليات تجميلية في الولايات المتحدة.

لكن ما هي تقنية الڤامبَير لشدّ الوجه، وكيف أصيبت نساء بالإيدز بعد خضوعهن لهذه التقنية؟ وما الذي يمكن عمله لتفادي الإصابة بعد الخضوع لعمليات تجميلية؟

"ڤامبير فيشل" هو الاسم الشائع لتقنية حَقن الوجه بالبلازما الغنيّة بالصفائح الدموية.

وجاء اسم "ڤامبير" أو مصاص الدماء من فكرة التقنية القائمة على سَحب دماء من المريض ثم فَصل البلازما الغنيّة بالصفائح الدموية في معامل خاصة قبل حَقنها في وجه المريض نفسه باستخدام إبَر دقيقة.

وتساعد هذه العملية في تحفيز إنتاج الكولاجين والإيلاستين اللذين يساعدان في إخفاء التجاعيد والندوب في الوجه.

وانتشرت هذه العمليات التجميلية منذ فترة؛ وفي عام 2013، نشرت نجمة التلفزيون كيم كارديشيان صورة لها على صفحتها عبر منصة إنستغرام، وقد بدت آثار دماء على وجه كارديشيان.

وبعد بضع سنوات، كتبت كارديشيان على موقعها الإلكتروني قائلة إنها لن تخضع مجددا لهذه العملية التجميلية "لأنها مؤلمة وموجعة بالنسبة لي".

ويتراوح متوسط تكلفة هذه العملية ما بين ألف إلى ألفَي دولار في عيادات تجميل مرخّصة.

كيف انتقلت عدوى نقص المناعة المكتسب إلى نساء نيو مكسيكو؟

في صيف 2018، علم مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن امرأة أمريكية في عقدها الخامس أصيبت بفيروس نقص المناعة المكتسب، الإيدز.

ولم يكن لهذه المرأة تاريخ في تعاطي المخدرات بالحقن، ولا في نقل الدم، ولا هي مارست الجنس مؤخراً مع أي شخص آخر بخلاف شريكها وقتذاك.

لكن المرأة كشفت عن خضوعها في وقت سابق من العام نفسه لعملية تجميلية استُخدمت فيها تقنية حَقن الوجه بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية، وذلك في منتج صحي بولاية نيومكسيكو.

وأجرى مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تحقيقاً مع المنتجع الصحي المشار إليه، والذي يقدم خدمات حَقْن أخرى بينها حقن البوتوكس.

وكشف التحقيق عن أن ذلك المنتجع لم يكن مرخّصاً، فضلا عن أنه كان قد أجرى عمليات حَقن عديدة "تفتقر للأمان".

وربط التحقيق بين ذلك المنتجع وبين إصابة خمسة أشخاص بالإيدز، بينهم أربع نساء كُن قد خضعن لعملية حَقن الوجه بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية خلال الفترة ما بين مايو/أيار وسبتمبر/أيلول 2018، أما الشخص الخامس فهو رجل كان على علاقة عاطفية بإحدى هذه النساء الأربع.

واضطر ذلك المنتج الصحي إلى الإغلاق في أواخر عام 2018، كما حُكم على مالكته بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف بعد إدانتها بمزاولة مهنة الطب دونما ترخيص.

هل تعتبر عمليات التجميل، مثل حَقن الوجه بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية، آمنة؟

تشير مئات الأوراق البحثية الطبية إلى أن هذه العمليات التجميلية مُجدية في بعض الإصابات الرياضية، وحَبّ الشباب، والإكزيما، وغيرها من الحالات المرَضية.

وتقول الأكاديمية الأمريكية لطب الجلد إن عملية حقن الوجه بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية آمنة إذا هي أُجريت بطريقة صحيحة.

وتضيف: "ربما يعاني مَن يخضع للعملية من بعض الألم ومن الكدمات، ومن التورّم بعد إجرائها – لكن هذه الآثار عادة ما تزول في غضون أيام معدودة".

وأخطر ما في هذه العملية يتمثل في الطريقة التي يتم التعامل بها مع الدم، وفي ذلك تقول الأكاديمية: "من الضروري حِفظ الدم الذي يُسحب من جسم المريض معقما، وإلا سيصاب بالعدوى".

ومن الضروري كذلك أن يكون الدم الذي يُحقَن به وجه المريض دمه هو نفسه وليس دم شخص آخر.

وينصح خبراء بضرورة أن يبحث المقبلون على إجراء عمليات تجميلية عن الأماكن التي سيجرون فيها تلك العمليات مُسبقاً، وأن يتأكدوا من أن تلك الأماكن مرخّصة بالفعل.

وليست علميات حَقن الوجه بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية هي عمليات التجميل الوحيدة التي تتصدر العناوين الإخبارية لارتباطها بأمراض خطيرة.

فمؤخراً، حذّرت سلطات صحية أمريكية من انتشار حالات تسمّم تُعرف طبياً باسم "بوتولينوس" ناجمة عن تناول حُقن بوتوكس مزيّفة، مشيرة إلى 22 حالة في إحدى عشرة ولاية.

ويعدّ تسمّم بوتولينوس من الأمراض الخطيرة، ومن أعراضه: تشوّش الرؤية، صعوبة البلع، صعوبة التنفس، صعوبة التحدّث، والإجهاد.

ويعدّ الحقن بالبوتوكس علاجا شائعا يلجأ إليه البعض لإخفاء التجاعيد بحثاً عن مظهر الشباب في نضارة الجلد. وتبلغ تكلفة عملية الحقن بالبوتوكس حوالي 530 دولار.

ومثل حقن الوجه بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية، ينصح مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أولئك المقبلين على حقن البوتوكس بضرورة البحث أولاً عن الأماكن التي سيجرون فيها هذه العملية والتأكد من أن مادة البوتوكس المستخدمة معتمَدة بالفعل من إدارة الغذاء والدواء، وأن يكون قد تم شراؤها من مصدر موثوق.