إيلاف من لندن: وصفت الصين اتهامات بريطانيا لها بأنها اخترقت وزارة الدفاع بأنها "افتراءات ملفقة وخبيثة تماما". وكانت قناة تلفزيونية قالت إن الصين تقف وراء خرق ضخم للبيانات في الوزارة.

وقالت قناة (سكاي نيوز) البريطانية إنها علمت بأن الحكومة لن تذكر اسم الدولة المعنية عندما يدلي أحد الوزراء ببيان أمام البرلمان اليوم الثلاثاء، ولكن جرت محاولتان أو ثلاث محاولات لاختراق موظفي وزارة الدفاع - بما في ذلك الأفراد.

وتم تنفيذ هجوم إلكتروني على نظام الرواتب التابع لوزارة الدفاع، مع الكشف عن أسماء وتفاصيل مصرفية لأفراد الجيش الحاليين والبحرية الملكية وسلاح الجو الملكي البريطاني وبعض المحاربين القدامى.

السفارة الصينية

ونفى متحدث باسم السفارة الصينية في لندن أن يكون لبلاده أي علاقة باختراق وزارة الدفاع، وقال إنها قدمت "ردود ذات صلة" على الاتهامات في 25 و27 مارس/آذار.

واتهم المملكة المتحدة بتسييس الأمن السيبراني وادعى أنه لا يوجد دليل فعلي على قيام الصين باختراق وزارة الدفاع.

وقال المتحدث: "سأؤكد هنا أن ما يسمى بالهجمات الإلكترونية التي تشنها الصين ضد المملكة المتحدة هي افتراءات ملفقة وخبيثة بالكامل.

وقال: "إننا نعارض بشدة مثل هذه الاتهامات. لقد حاربت الصين دائما بحزم جميع أشكال الهجمات السيبرانية وفقا للقانون. ولا تشجع الصين أو تدعم أو تتغاضى عن الهجمات السيبرانية".

وتابع: "وفي الوقت نفسه، نعارض تسييس قضايا الأمن السيبراني والتشويه الذي لا أساس له من الصحة للدول الأخرى دون أدلة واقعية".

وقال المتحدث باسم السفارة: "لقد التزمت الصين دائمًا بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض. وليس لدى الصين مصلحة ولا حاجة للتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة المتحدة".

وأضاف "نحث الأطراف المعنية في المملكة المتحدة على التوقف عن نشر معلومات كاذبة، والتوقف عن اختلاق ما يسمى بروايات التهديد الصيني، ووقف مهزلتهم السياسية المناهضة للصين".

الهجوم السيبراني

وكان الهجوم السيبراني على نظام متعاقد غير متصل بأنظمة الكمبيوتر الرئيسية لوزارة الدفاع، وقد تم الآن إزالته وبدء المراجعة.

وسيتم دفع جميع الرواتب هذا الشهر وتأمل وزارة الدفاع ألا يشعر الموظفون العاملون بالقلق بشأن سلامتهم، مع تقديم المشورة والدعم للموظفين.

وإلى ذلك، كان 10 داونينغ ستريت أن ينسب الهجوم إلى دولة أو جهة محددة قبل صدور البيان. وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء: "فيما يتعلق بالمقاول المحدد المتورط في هذا الحادث، تجري مراجعة أمنية لعمليات ذلك المقاول وسيتم اتخاذ الخطوات المناسبة بعد ذلك".

ليس أول هجوم

وكانت وزارة الدفاع البريطانية تعمل بسرعة خلال عطلة نهاية الأسبوع لفهم حجم الاختراق الأخير، ولكن من المفهوم أن التحقيقات لم تظهر حتى الآن أنه تم أخذ أي بيانات.

ومع ذلك، فإن الاختراق يمكن أن يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الدول الأخرى التي لديها علاقات صعبة مع الصين ترغب في تبادل المعلومات الاستخبارية الحساسة مع المملكة المتحدة.

ويأتي الهجوم بعد أقل من شهرين من إلقاء الحكومة اللوم على "جهات فاعلة تابعة للدولة"، يُزعم أنها تعمل نيابة عن الصين، في حملتين من الهجمات السيبرانية "الخبيثة" في المملكة المتحدة.

واتهم نواب حزب المحافظين في المقاعد الخلفية بمجلس العموم الحكومة بعدم الذهاب إلى أبعد من ذلك، حيث وصف وزير الهجرة السابق روبرت جينريك تصرفات الحكومة بأنها "ضعيفة ومثير للسخرية". واعتبرت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية أليسيا كيرنز هذه الإجراءات "غير كافية للأسف".

