Ukrainian President Volodymyr Zelensky speaks during an interview with AFP at the Presidential Office in Kyiv on May 17, 2024, amid the Russian invasion of Ukraine. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية بالمكتب الرئاسي. كييف في 17 أيار (مايو) 2024.