موسكو: رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعليق على تداعيات الإرسال المحتمل لقوات فرنسية إلى أوكرانيا، معتبرا أن ذلك أمر سابق لأوانه.

وقال بوتين في حديث مع الصحفيين الروس المرافقين له خلال زيارته إلى الصين اليوم الجمعة ردا على سؤال عما إذا كان إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا سيعني بدء حرب: "أنا لست الرئيس الفرنسي، ولا أتخذ قرارات بهذا الشأن".

وأضاف: "أولا، عليك أن تحصل إجابة منه (الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون) على سؤالك: هل ستكون هناك قوات هناك أم لا، وبعد ذلك سننظر في عواقب هذه الخطوة".

وفي وقت سابق، صرح ماكرون بأنه لا يستبعد إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا اخترق الجيش الروسي الخطوط الأمامية وإذا توجهت كييف بطلب للمساعدة.

وحذرت موسكو الجانب الفرنسي من مغبة مثل هذه الخطوة التصعيدية غير المسبوقة، وقال وزير الدفاع الروسي السابق سيرغي شويغو لنظيره الفرنسي سيباستيان لوكورن في اتصال هاتفي إن إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا سيخلق مشاكل كبيرة لفرنسا نفسها.