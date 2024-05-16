بكين: استهل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "زيارة الدولة" إلى الصين بلقاء قمة مصغر مع نظيره الصيني شي جينبينغ في قاعة فوجيان، استمر 45 دقيقة.

وقال بوتين خلال الاجتماع: "راكمت موسكو وبكين بالفعل قدرا كبيرا من التعاون العملي"، مشيرا إلى أنه في عام 2023، زادت التجارة بين البلدين بنحو الربع ووصلت إلى رقم جيد قدره 227 مليار دولار.

وأكد بوتين أن الصين هي الشريك الرئيسي لروسيا في المجال التجاري والاقتصادي، وأوضح: "وفقا لنتائج العام الماضي، جاءت روسيا في المركز الرابع في قائمة الدول الشريكة التجارية للصين. إن الموافقة على خطة التنمية للمجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي الروسي الصيني حتى عام 2030 بعد زيارتك لموسكو في مارس 2023 لعبت دورا مباشرا في التطور".

وحدد الرئيس الروسي مجالات الطاقة والصناعة والزراعة من بين أولويات الاجتماع، كما أشار إلى التعاون في مجال التقنيات العالية والابتكارات وبناء البنية التحتية والنقل.

وأشار بوتين إلى سعادته بزيارة الصين بعد ستة أشهر، وأضاف مخاطبا الرئيس الصيني: "شكرا لك على رسالة التهنئة بمناسبة إعادة انتخابي رئيسا الروسي وشكرا جزيلا على الدعوة".

وأكد الرئيس الروسي أن العلاقات بين روسيا والصين ليست موجهة ضد أي جهة، ولكنها تدافع عن مبادئ العدالة والقانون والديمقراطية، مؤكدا نجاح التعاون على مختلف المنصات الدولية في الأمم المتحدة ومجموعة "بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون.

المشاركون في الاجتماع

وشارك في الاجتماع من الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف وسكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو ونائب رئيس الوزراء دينيس مانتوروف ونائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك ونائب رئيس الإدارة الرئاسية مكسيم أوريشكين والسفير الروسي لدى بكين إيغور مورغولوف ووزير الدفاع أندريه بيلوسوف ووزير المالية أنطون سيلوانوف ورئيسة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا ومدير دائرة الجمارك الفيدرالية دميتري شوغاييف ورئيس روسكوزموس يوري بوريسوف.

وعن الجانب الصيني حضر رئيس مكتب اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني تساي تشى ونائب رئيس مجلس الدولة دينغ شيوى شيانغ ووزير الخارجية الصيني وانغ يي ونائب رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين هي ليفنغ ونائب رئيس مجلس الدولة تشانغ قوه تشينغ وعضو مجلس الدولة شين يي تشين والسفير الصيني لدى روسيا تشانغ يى تشين ونائب وزير الخارجية الصيني سون وى دونغ.

وبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الأربعاء زيارة دولة إلى الصين تستمر يومين، هي الأولى له منذ إعادة انتخابه رئيسا.