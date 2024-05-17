موسكو: أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن الهجوم البري الذي بدأته موسكو في منطقة خاركيف بشمال شرقي أوكرانيا هدفه إقامة "منطقة عازلة" بمواجهة هجمات تطال الأراضي الروسية، مؤكداً أن جيشه لا يعتزم حالياً السيطرة على المدينة التي تحمل الاسم ذاته.

وقال خلال مؤتمر صحافي في مدينة هاربين بشمال شرقي الصين التي يزورها منذ الخميس "لقد قلت علناً إنه في حال استمرار ذلك (الهجمات الأوكرانية)، سنضطر لإقامة منطقة أمنية، منطقة عازلة. هذا هو ما نقوم به".

وأضاف "ما يحصل في اتجاه خاركيف يتحمّلون هم (الأوكرانيون) أيضا مسؤوليته، لأنهم قصفوا ويواصلون قصف المناطق السكنية في المناطق الحدودية (الروسية) بما فيها بيلغورود".

ورداً على سؤال بشأن احتمال احتياج مدينة خاركيف، مركز هذه المنطقة وثاني كبرى مدن أوكرانيا، أكد بوتين أن هذا الأمر غير مطروح "في الوقت الحالي". وقال "لا نخطط لذلك في الوقت الحالي"، مؤكداً أن الجيش الروسي يتقدم "يوميا" في هذه المنطقة "كما هو مخطط".

يأتي هذا بينما قال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، اليوم، إن القوات الروسية وسعت منطقة القتال المحتدم بنحو 70 كيلومتراً حين شنت هجوماً في منطقة خاركيف.

وذكر أن روسيا شنت الهجوم لإجبار أوكرانيا على إرسال كتائب إضافية من جنود الاحتياط إلى القتال.

وأضاف أنه يتوقع احتدام القتال في الوقت الذي تستعد فيه القوات الأوكرانية أيضاً للدفاع عن منطقة سومي بشمال البلاد.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية تقدمت لمسافة 10 كيلومترات داخل منطقة خاركيف لكن الوضع "استقر" اعتباراً من اليوم الجمعة.

ونقل موقع "آر. بي. سي. أوكرانيا" عن زيلينسكي قوله للصحافيين "اليوم أوقفت قواتنا الدفاعية الروس حيث هم الآن. أعمق نقطة في تقدمهم هي 10 كيلومترات".

كما اعترف زيلينسكي أن الوحدات التي اضطرت القوات المسلحة الأوكرانية، بسبب الوضع الصعب، إلى نقلها كتعزيزات إلى مقاطعة خاركيف، تم سحبها جزئياً من محاور أخرى.

وتابع: "لقد عززنا الآن عدة محاور بكتائب منفصلة، إذ سحبنا ما كان يمكن سحبه من مكان ما ومن بعض المحاور (الأخرى)".

تكثيف الهجمات

من جهته، قال الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، إن قواته أسقطت جميع الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا في هجوم خلال الليل وعددها 20.

وأسقط الجيش الطائرات المسيرة فوق مناطق خاركيف وبولتافا وفينيتسا وأوديسا وميكولايف.

وتزايد استهداف القوات الروسية لمنطقة خاركيف هذا الربيع وكثفت الهجمات الجوية وشنت هجوماً جديداً في مناطق حدودية.

وقال إيهور تيريخوف رئيس بلدية مدينة خاركيف إن أربعة انفجارات وقعت خلال الهجوم وكتب على تطبيق تليغرام قائلاً إن إحدى الضربات تسببت في نشوب حريق.

وذكر أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف على تطبيق تليغرام أن الهجوم ألحق أضراراً بخمس بنايات إحداها تابعة لإدارة المنطقة.

وأشار فيليب برونين حاكم منطقة بولتافا إلى أن ثلاث طائرات مسيرة تم إسقاطها هناك من دون وقوع إصابات أو أضرار بالبنية التحتية.

وقال فيتالي كيم حاكم منطقة ميكولايف على تطبيق تليغرام أيضاً إن المنطقة لم تقع بها إصابات بعد الهجمات التي وقعت خلال الليل.