إيلاف من لندن: قال زعيم المعارضة العمالية البريطاينة السير كير ستارمر إن الانتخابات هي "اللحظة التي كانت البلاد تنتظرها" كما أعلن أن "حان وقت التغيير".

وبعد بيان رئيس الوزراء ريشي سوناك اليوم الأربعاء الذي حدد فيه يوم 4 يوليو موعدا لإجراء الانتخابات العامة، قال زعيم حزب العمال إنه يطلب "بكل تواضع" من الجمهور السماح لحزبه "بإعادة بريطانيا إلى خدمة الطبقة العاملة".

فرصة التغيير

وقال السير كير ستارمر إن "فرصة التغيير" ستحدد الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 4 يوليو. وأضاف زعيم حزب العمال إن إعلان ريشي سوناك كان "اللحظة التي تحتاجها البلاد والتي كانت تنتظرها".

وفي حديثه في وسط لندن، أكد السير كير على "الخطوات الأولى" الست للحكومة التي حددها الأسبوع الماضي، وأضاف: "سوف تبدو وكأنها حملة طويلة، ولكن بغض النظر عما قيل أو حدث، فإن فرصة التغيير هذه هي ما يهم". هذه الانتخابات تدور حول."

وقال إنه خلال السنوات الأربع الماضية "غيرنا حزب العمال" و"أعدناه مرة أخرى لخدمة الطبقة العاملة". وأضاف "كل ما نطلبه الآن - بكل تواضع - هو أن نفعل الشيء نفسه تماما من أجل بلدنا ونعيد بريطانيا إلى خدمة الشعب العامل. لقد حان وقت التغيير".

بيان سوناك

وفي بيانه، عن موعد إجراء الانتخابات، استهدف رئيس الوزراء السير كير - الذي، وفقًا لاستطلاعات الرأي، في طريقه لخلافته في داونينغ ستريت - قائلاً إنه أظهر "مرارًا وتكرارًا أنه سيتخذ الطريق السهل وسيفعل أي شيء للوصول إلى السلطة".

وفي إشارة إلى التعهدات التي قدمها السير كير لأعضاء حزب العمال في محاولته لخلافة جيريمي كوربين كزعيم، قال سوناك: "إذا كان سعيدًا بالتخلي عن جميع الوعود التي قطعها ليصبح زعيمًا لحزب العمال بمجرد حصوله على المنصب، فكيف سيكون ذلك؟ هل تعلم أنه لن يفعل الشيء نفسه بالضبط إذا أصبح رئيسًا للوزراء؟".

انخفاض التضخم

وجاء إعلان الانتخابات على خلفية الأرقام الرسمية التي تظهر أن التضخم انخفض إلى 2.3% في أبريل، مع قرار السيد سوناك بالدعوة لإجراء انتخابات الشهر المقبل مما يشير إلى أنه يأمل في الاستفادة من التحسن في المشهد الاقتصادي.

وقال سوناك إن انخفاض التضخم كان "دليلا على نجاح الخطة والأولويات التي حددتها". ومع ذلك، قال إن "هذا الاستقرار الاقتصادي الذي تم تحقيقه بشق الأنفس لم يكن المقصود منه سوى أن يكون البداية"، وسأل الجمهور: "السؤال الآن هو كيف، ومن تثق به لتحويل هذا الأساس إلى مستقبل آمن لك، ولعائلتك؟ عائلتنا وبلدنا؟

وقال سوناك: "الآن هو الوقت المناسب لبريطانيا لتختار مستقبلها وتقرر ما إذا كنا نريد البناء على التقدم الذي أحرزناه أو المخاطرة بالعودة إلى المربع الأول. بدون خطة ولا يقين".

الديموقراطيون الليبراليون

وعلى صلة، استجاب إد ديفي، زعيم الديمقراطيين الليبراليين، بشكل إيجابي لإعلان الانتخابات وحث الناخبين على "طرد حكومة المحافظين المروعة هذه من منصبها".

وقال: "على مدى سنوات، اعتبر حزب المحافظين الناخبين أمرا مفروغا منه، وكان يتأرجح من أزمة إلى أخرى في حين أن المشاكل التي تواجه البلاد تزداد سوءا".

وأضاف ديفي: "كل ذلك لأن حكومة المحافظين هذه مهتمة بالقتال فيما بينها أكثر من الدفاع عن احتياجات البلاد."

ومن جهته، قال جون سويني، الزعيم المعين حديثا للحزب الوطني الاسكتلندي: "إنني أتطلع إلى قيادة الحزب الوطني الاسكتلندي في هذه الانتخابات".

واضاف: "هذه هي اللحظة المناسبة لإقالة حكومة المحافظين ووضع اسكتلندا في المقام الأول من خلال التصويت للحزب الوطني الاسكتلندي. يعرف الناس في اسكتلندا أننا ندافع عنهم ونحميهم من الضرر الذي سببه وستمنستر."

وبينما رحبت أحزاب المعارضة بأخبار الانتخابات، كانت هناك علامات على التوتر داخل صفوف حزب المحافظين، حيث وصف أحد النواب قرار سوناك بأنه "مقامرة هائلة".

وقالوا: "يبدو من الغريب القفز على البندقية، إنها مقامرة ضخمة، لكننا الآن في اللعب ونحتاج إلى المضي قدمًا والفوز بها."

