أعلنت أرمينيا اليوم الجمعة اعترافها بدولة فلسطينية ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأرمينية أن "الوضع الإنساني في قطاع غزة والنزاع المستمر من أهم المواضيع المركزية على جدول أعمال المجتمع الدولي التي تتطلب حلاً".

ونددت أرمينيا بـ"استهداف المدنيين بالقصف الإسرائيلي في قطاع غزة".

وشددت أرمينيا على أنها تنضم للدعوات المطالبة بإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس وأنها تنادي بحل الدولتين.

فيما استدعت الخارجية الإسرائيلية السفير الأرميني في تل أبيب بعد اعتراف بلاده بدولة فلسطينية.

