إيلاف من الرباط: أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن تعيين قناصلة عامين جدد برسم سنة 2024. وهمت التعيينات الجديدة 15مركزا قنصليا، في 10 بلدان، هي إسبانيا وفرنسا وهولندا وإيطاليا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والجزائر وموريتانيا وتونس وكندا.

وجرى تعيين 3 قناصل جدد في إسبانيا هم دنيا الدليرو ، التي كانت الرقم 2 في سفارة المغرب لدى تشيلي، إذ جرى تعيينها قنصلا عاما في إشبيلية ، وسمية الفاتحي ، قنصلا عاما في الميريا . ومحمد الجباري قنصلا عاما في بيلباو.

سبق للجباري ان عمل في هولندا والقاهرة وبرشلونة وإشبيلية .

وفي فرنسا، تم تعيين 3 قناصل جدد ، هم نزهة الساهل، قنصلا عاما في بوردو ، و سمية البحاميدي قنصلا عاما في مونبلييه ، وعبد الرحمن فياض قنصلا عاما في كولومب.

وسبق للباحميدي أن كانت رقم 2 في سفارة المغرب بلندن في عهد السفير عبد السلام بودرار .

في هولندا، تم تعيين المصطفى مبجل ، قنصلا عاما في دين بوش .في إيطاليا ، جرى تعيين سعاد سليماني، قنصلا عاما في روما ، وسيدي محمد بيد الله قنصلا عاما في تورينو .

في المملكة المتحدة ، جرى تعيين معاد إبريز قنصلا عاما في لندن خلفا لعبد الصمد تجرامت،الذي عين قنصلا عاما في تورنتو ( كندا) .

وكان إبريز يعمل حتى تعيينه في منصبه الجديد الرجل الثاني في سفارة المغرب بلندن .

في الإمارات العربية المتحدة ، جرى تعيين سعد بندورو قنصلا عاما في دبي بعد سنوات طويلة قضاها كقائم بالأعمال في سفارة المغرب لدى فرنسا.

وجرى تعيين مصطفى زروق ، قنصلا عاما في الجزائر، وكان زروق رئيس قسم في مديرية الشؤون العربية بالوزارة .

في موريتانيا عين لحسن أبودرار قنصلا عاما في نواذيبو ، بينما عين حسن أملول قنصلا عاما في تونس .

وكان مجلس الحكومة المغربية قد صادق الخميس على مقترحات تَعْيِين في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وجرى على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج؛ تعيين علال وزاني تهامي، مديرا للاتحاد الأوروبي والمسلسلات المتوسطة؛وكان وزاني تهامي يعمل قاييييييئما باعمال سفارة المغرب لدى الاتحاد الاوروبي ,

وعمر قادري، مديرا للشؤون الآسيوية والأوقيانوس؛وعبد الإله النجاري، مديرا للدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين.وكان النجاري قبل تعيينه في منصبه الجديد يعمل قنصلا عاما في الميريا(إسبانيا)

كما جرى تعيين الوفي بوكيلي مخوخي،مديرا للأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية، وخالد المجديدي، مفتشا عاماللوزارة.

وسبق للمجديدي ان كان قنصلا عاملا للمغرب في لندن .