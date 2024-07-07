إيلاف من لندن: "حان الوقت لإعادة ضبط علاقات بريطانيا مع أوروبا"، هكذا استهل وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد لامي مقالا كتبه، اليوم الأحد، قبل رحلته إلى ألمانيا وبولندا والسويد.

وأكد لامي في المقال الذي نشرته The Local Europe وموقع وزارة الخارجية على إنترنت، على إعادة بريطانيا التواصل مع جيرانها الأوروبيين.

نص المقال

وفي الآتي نص المقال مترجما إلى اللغة العربية، ومحررا من جانب (إيلاف):

أنا رجل ذو هويات متعددة. لندني. إنجليزي. بريطاني الوطنية. فخور بتراثي الكاريبي عبر الأطلسي. وطوال مسيرتي السياسية، كنت ملتزمًا تمامًا بالشراكة الوثيقة مع جيراننا الأوروبيين.

وباعتباري وزير الخارجية البريطاني الجديد، ومع رئيس وزرائنا كير ستارمر، ستعمل هذه الحكومة على إعادة ضبط العلاقات مع أوروبا باعتبارها شريكًا موثوقًا به، وحليفًا يمكن الاعتماد عليه، وجارًا جيدًا.

ولهذا السبب سأسافر على الفور إلى بعض شركائنا الأوروبيين الرئيسيين. وبالجلوس مع وزراء الخارجية أنالينا بيربوك، وراديك سيكورسكي، وتوبياس بيلستروم، سوف تكون رسالتي بسيطة: دعونا نغتنم الفرصة لإعادة ضبط الوضع، والعمل بشكل أوثق معًا لمعالجة التحديات المشتركة.

وبطبيعة الحال، فإن التحدي الأكثر إلحاحاً هو أوكرانيا. وسوف نقف إلى جانب شعب أوكرانيا الشجاع، وهو يدافع عن حريته ضد الشكل الجديد للفاشية الذي يتبناه فلاديمير بوتين. وسيظل الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي والدبلوماسي البريطاني لأوكرانيا قويا.

الأمن الأوروبي

ولكننا نكون أقوى دائمًا عندما نعمل مع الآخرين. كما أن ألمانيا وبولندا والسويد من أشد المؤيدين لأوكرانيا. وسيكون الأمن الأوروبي هو الأولوية الخارجية والدفاعية لهذه الحكومة.

لقد أوضح الغزو الروسي الهمجي حاجتنا إلى بذل المزيد من الجهد لتعزيز دفاعاتنا. وفي الأسبوع المقبل، سأسافر أنا ورئيس الوزراء ووزير الدفاع إلى واشنطن لحضور قمة الناتو.

حلف الأطلسي

قبل خمسة وسبعين عاماً، كان بطلي السياسي ووزير خارجية حزب العمال السابق، إرنست بيفين، يلعب دوراً محورياً في تشكيل التحالف. وكان من دواعي سروره أن يرى حلف شمال الأطلسي ينمو بشكل أكبر على مر السنين، مع انضمام ألمانيا وبولندا والآن السويد إلى التحالف الدفاعي الأكثر نجاحا في التاريخ.

إن التزام هذه الحكومة (الحكومة العمالية البريطانية) تجاه التحالف لا يتزعزع، تماما كما كان في عهد بيفين. سأناقش في نهاية هذا الأسبوع كيف يمكن لحلفاء الناتو المضي قدمًا في الاستثمار في صناعاتنا الدفاعية المترابطة بشكل وثيق وتزويد أوكرانيا بمسار واضح خاص بها للانضمام إلى حلفنا.

وإلى جانب الأمن، نريد أن نفعل المزيد معا لتحقيق الرخاء لقارتنا. لا يستطيع أي منا أن يعالج الضرورة الملحة لحالة الطوارئ المناخية بمفرده - فنحن بحاجة إلى عمل عالمي منسق. ويشكل هذا أهمية خاصة في أوروبا، التي ترتبط شبكات الطاقة فيها ارتباطا وثيقا ــ ويتعين علينا معا أن نستثمر في صناعات المستقبل وأن نعمل على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام للجميع.

دعم الروابط

وأخيرا، يجب علينا أن نفعل المزيد لدعم الروابط بين شعبنا وثقافتنا. الإجازات، الروابط العائلية، التبادل بين المدارس والطلاب، الفنون، والرياضة (بالطبع سأشجع إنجلترا في اليورو...). وبفضل هذا، يستفيد مواطنونا من التنوع الغني الذي تتميز به قارتنا.

يمكننا تحقيق المزيد من التعاون في العديد من المجالات بشكل ثنائي، عبر حلف شمال الأطلسي وفي مجموعات مثل مجموعة السبع، أو قوة التدخل السريع المشتركة، أو الجماعة السياسية الأوروبية التي ستجتمع في قصر بلينهايم في 18 يوليو/تموز.

ولكن إذا أردنا تحقيق طموحاتنا في إعادة ضبط الوضع، فيتعين علينا أيضاً أن نعمل على تحسين علاقة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي. وسوف أشرح لزملائي وزراء الخارجية الجدد كيف أن اقتراح حكومتنا الجديدة بشأن ميثاق أمني طموح وواسع النطاق بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي من شأنه أن يعزز التعاون الوثيق بيننا، ويكرس شراكة جيوسياسية جديدة. وإنني أتطلع أيضًا إلى سماع أفكارهم حول كيفية إعادة بناء الثقة وإعادة ضبط العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

قصة أوسع

على مر القرون، اجتمعت قصصنا الفردية والوطنية لتحكي قصة أوسع من التقدم المشترك. واليوم، نتشاطر جميعا الالتزام بالديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الدولي. وقد ساعدتنا التجارب المأساوية في الماضي المشترك لقارتنا على فهم كيف يعتمد أمننا وازدهارنا المشترك على هذه القيم المشتركة.

وأعتقد أن هذه القيم توفر أيضًا أساسًا لشراكة أوثق في المستقبل. زيارتي في نهاية هذا الأسبوع هي مجرد البداية. وإنني أتطلع إلى رؤية بريطانيا تعيد التواصل مع جيرانها الأوروبيين في السنوات المقبلة.